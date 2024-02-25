Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Найбільша диверсія з українською агропродукцією у Польщі: на шляху до Гданська висипали кукурудзу з 8 залізничних напіввагонів

Найбільша диверсія з українською агропродукцією у Польщі: на шляху до Гданська висипали кукурудзу з 8 залізничних напіввагонів

25 лютого, 2024 неділя
17:31
Економіка Пошкоджено 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції

У ніч із 24 на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн

Про це повідомляють Express Bydgoski та Радіо PiK.

"Невідомі відчинили двері восьми вагонів, які стояли на узбіччі вокзалу в Котомежі. Кукурудза висипалася з вагонів", - пишуть ЗМІ.

Українське збіжжя розсипали на станції поблизу міста Бидгощ. Польські ресурси повідомляють, що на місці оперативно з’явилися представники поліції та місцевої влади. Наразі територія охороняється. Інформації про зловмисників та причини їхніх дій немає.

"Про інцидент нам повідомили невдовзі 09:00. Наразі ми не знаємо, українська це була чи польська кукурудза. Ми встановлюємо всі обставини, - повідомила нам комісар Лідія Ковальська, речник Головного управління міської поліції в Бидгощі", - повідомляють в Express Bydgoski.

Інцидент прокоментував агроактивіст Войцех Мойзесович. Він заявив, що "ситуація дуже погана".

"Прем’єр-міністр України сказав, що до нас не завозять ні зерно, ні кукурудзу, ні ріпак. Ну, ситуація чітко показує, що вони імпортні. У цій темі є такий поворот, така брехня. Якби я там був і була б можливість, я б і ту кукурудзу висипав. Скільки можуть тривати розмови, скільки можуть тривати переговори. Долучається багато молодих людей, дуже амбітних і розумних фермерів. Вони знають, за що воюють", - сказав Мойзесович. 

Польським ЗМІ поки не підтверджують, що це було зерно з України

Представники місцевої влади та фермери взяли проби кукурудзи.

"Акредитована лабораторія проводитиме оцінку якості щодо вмісту мікотоксинів, а також пестицидів. Кажуть, що імпортоване з України зерно не відповідає параметрам. На жаль, ми знаємо, що контроль на кордоні недостатній. А все це означає, що у нас нерівна конкуренція у сфері торгівлі зерном. Треба запитати оператора-перевізника, чи це кукурудза з України, але хтось сфотографував накладну, стверджуючи, що це український товар, але ми не маємо певної інформації", - прокоментував один із присутніх на місці фермерів. 

Справою розсипаного зерна у Котомежі займається поліція.

Зараз поліція проводить розслідування. Служба охорони залізниці першою прибула на місце інциденту та огородила територію. Навряд чи зерно висипалося саме по собі, бо вісім вагонів відкрито. Мені наразі важко сказати, чи це кукурудза з України. Такої інформації ніхто не надає", - розповів Себастьян Городецький, заступник старости гміни Добрч.

Реакція України 

У Міністерстві відновлення України заявили, що внаслідок інциденту пошкоджено 160 тонн зерна. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленностями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні: ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишаються там”, - прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції.

В Укрзалізниці заявили, що кожен день фіксують випадки навмисного псування українських вантажів.

"Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим  складнішою та неконтрольованішою ставатиме ситуація", - кажуть в Укрзалізниці. 

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Теги:
Світ
Україна
Польща
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Блокування кордону
Читайте також:
Ласточкине
24 лютого, 2024 субота
Росія окупувала Ласточкине неподалік Авдіївки, – DeepState
Роберт де Ніро
24 лютого, 2024 субота
Роберт Де Ніро, Imagine Dragons та інші: понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
25 лютого
18:02
OPINION
Орест Сохар
"Договірняк" між Путіним та Трампом: що передбачає план Москви
18:00
Ексклюзив
Кирило Масалітін
Вбитих було настільки багато, що неможливо було всіх поховати, – азовець Кирило Масалітін розповів про захист Маріуполя та теракт в Оленівці
17:59
У Польщі висипали українське зерно
Зеленський розповів що робитиме, якщо не вийде розблокувати кордон з Польщею
17:47
Інтерв’ю
Трамп і Байден
Хто б не був президентом США, вони посилюватимуть Україну для боротьби із божевільним Путіним, - генерал Мусаєв
17:44
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: 31 тисяча військових українців загинула у цій війні, а росіян - 180 тисяч
17:38
Інтерв’ю
Тетяна Філевська
Деталі життя та творчості Малевича, а також його прагнення до нового в мистецтві, - креативна директорка Українського інституту Філевська
17:29
Огляд
ракета "Циркон"
Ракета-привид: що відомо про "гіперзвукові" ракети "Циркон", якими росіяни обстрілюють Київ
17:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
США, Ізраїль, Єгипет і Катар узгодили основні деталі угоди про звільнення заручників, - ЗМІ
17:15
Президент України Володимир Зеленський
Говорити з Путіним можна буде, коли він визнає, що програв, - Зеленський
16:57
Оновлено
"Верес" - "Колос" 0:2 (25 лютого 2024 року)
"Колос" розбив "Верес". Розклад і результати 18-го туру УПЛ
16:21
гірник
Росіяни намагаються стимулювати видобуток корисних копалин на ТОТ, - Спротив
16:01
OPINION
Андрій Магера
Путін таки гострить зуби на Придністров'я
15:59
Ексклюзив
Олексій Навальний
Буданов запевнив, що Навальний дійсно загинув від тромбу
15:48
Інтерв’ю
Денис Казанський
Як Росія знищує Донбас. Розмова Еспресо із Денисом Казанським
15:35
Ексклюзив
Андерс Фог Расмуссен
Потрібно зробити так, щоб Путін чітко зрозумів, що Україна приєднається до НАТО, - Андерс Фог Расмуссен
15:24
прем'єрка Італії Мелоні
Якби Путін не вторгся в Україну, ХАМАС не напав би на Ізраїль, - прем'єрка Італії Мелоні
15:19
Дмитро Лубінець
Якщо ми будемо повертати 1 викрадену ворогами дитину кожного дня, нам треба буде 55 років, - Лубінець
15:14
ракета
Росіяни вдарили по селу Широке на околиці Запоріжжя
14:58
"Оппенгеймер" отримав головний приз за видатну акторську гру на 30-й церемонії SAG Awards
"Оппенгеймер" отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards
14:45
Польща вже притягнула до відповідальності провокаторів на українсько-польському кордоні, - Шмигаль
14:39
ЗСУ
ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного біля Авдіївки
14:35
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Немає такого виду воєнного злочину, який би не був скоєний Росією за час повномасштабного вторгнення в Україну, - генпрокурор Костін
14:30
Євпаторія
На станції у Євпаторії поменшало російських танків, - "Атеш"
14:29
Ексклюзив
Кирило Буданов і Андрій Юсов
"Усе це не відповідає дійсності": Буданов заявив, що у росіян немає іранських ракет
14:22
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак пояснив, коли Формулу миру представлять РФ
14:16
Кирило Буданов
На ворогів очікують нові сюрпризи, я б не рекомендував цивільним користуватися Кримським мостом, - Буданов
14:13
Оновлено
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
90% дронів на фронті зроблено в Україні, - Федоров
14:06
OPINION
Блог Андрія Любки
За два роки війни ми всі частково померли
13:56
хліб
"В Україні величезні черги за безкоштовним хлібом і навіть бійки за нього": нова російська вигадка
13:38
Археологи у Перу знайшли найстаріший мегаліт в США
Археологи у Перу знайшли найстаріший мегаліт в США, побудований за півсторіччя до єгипетських пірамід
13:33
Придністров'я
"Є всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії": ГУР про чутки, що Придністров'я проситиметься до складу РФ
13:27
За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC
13:04
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Безпілотники МВС знищили ворожої техніки на $5,5 млрд
12:46
OPINION
Цирк поїхав, блокада лишилась
12:34
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік, який дасть результати
12:30
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
У Нікополі РФ скинула вибухівку з БПЛА на вантажівку: загинув чоловік
12:24
Інтерв’ю
Елла Лібанова
Елла Лібанова: Ізраїльська модель економіки під час війни є найкращою для України
12:02
OPINION
Юрій Богданов
Росія не зможе анексувати Придністров'я
11:57
Хусити
США спільно з Британією завдали нової хвилі ударів по 18 об'єктах хуситів у Ємені
11:56
Огляд
Наскільки близька Україна до вступу в НАТО за два роки повномасштабної війни. Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV