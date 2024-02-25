Найбільша диверсія з українською агропродукцією у Польщі: на шляху до Гданська висипали кукурудзу з 8 залізничних напіввагонів

Про це повідомляють Express Bydgoski та Радіо PiK.

"Невідомі відчинили двері восьми вагонів, які стояли на узбіччі вокзалу в Котомежі. Кукурудза висипалася з вагонів", - пишуть ЗМІ.

Українське збіжжя розсипали на станції поблизу міста Бидгощ. Польські ресурси повідомляють, що на місці оперативно з’явилися представники поліції та місцевої влади. Наразі територія охороняється. Інформації про зловмисників та причини їхніх дій немає.

"Про інцидент нам повідомили невдовзі 09:00. Наразі ми не знаємо, українська це була чи польська кукурудза. Ми встановлюємо всі обставини, - повідомила нам комісар Лідія Ковальська, речник Головного управління міської поліції в Бидгощі", - повідомляють в Express Bydgoski.

Інцидент прокоментував агроактивіст Войцех Мойзесович. Він заявив, що "ситуація дуже погана".

"Прем’єр-міністр України сказав, що до нас не завозять ні зерно, ні кукурудзу, ні ріпак. Ну, ситуація чітко показує, що вони імпортні. У цій темі є такий поворот, така брехня. Якби я там був і була б можливість, я б і ту кукурудзу висипав. Скільки можуть тривати розмови, скільки можуть тривати переговори. Долучається багато молодих людей, дуже амбітних і розумних фермерів. Вони знають, за що воюють", - сказав Мойзесович.

Польським ЗМІ поки не підтверджують, що це було зерно з України

Представники місцевої влади та фермери взяли проби кукурудзи.

"Акредитована лабораторія проводитиме оцінку якості щодо вмісту мікотоксинів, а також пестицидів. Кажуть, що імпортоване з України зерно не відповідає параметрам. На жаль, ми знаємо, що контроль на кордоні недостатній. А все це означає, що у нас нерівна конкуренція у сфері торгівлі зерном. Треба запитати оператора-перевізника, чи це кукурудза з України, але хтось сфотографував накладну, стверджуючи, що це український товар, але ми не маємо певної інформації", - прокоментував один із присутніх на місці фермерів.

Справою розсипаного зерна у Котомежі займається поліція.

Зараз поліція проводить розслідування. Служба охорони залізниці першою прибула на місце інциденту та огородила територію. Навряд чи зерно висипалося саме по собі, бо вісім вагонів відкрито. Мені наразі важко сказати, чи це кукурудза з України. Такої інформації ніхто не надає", - розповів Себастьян Городецький, заступник старости гміни Добрч.

Реакція України

У Міністерстві відновлення України заявили, що внаслідок інциденту пошкоджено 160 тонн зерна. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленностями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні: ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишаються там”, - прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції.

В Укрзалізниці заявили, що кожен день фіксують випадки навмисного псування українських вантажів.

"Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим складнішою та неконтрольованішою ставатиме ситуація", - кажуть в Укрзалізниці.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.