Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Польські спецслужби знайшли пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання уряду

Польські спецслужби знайшли пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання уряду

7 травня, 2024 вiвторок
11:17
Світ Польща
Зміст

Польські спецслужби знайшли та знешкодили пристрої для прослуховування в приміщенні, де у вівторок мало відбутися засідання Ради міністрів

Про це повідомляє польське видання RMF24.

За даними видання, пристрій був знайдений рано вранці 7 травня під час планової перевірки приміщень, де мало відбутися засідання.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів" - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Він додав, що спецслужби проводять подальші заходи у цій справі.

Водночас, за словами речниці сілезького воєводи Аліції Валішевської, подібні пристрої колись призначався для зв'язку між посадовцями.

"За моєю інформацією, це пристрій, який використовувався для зв'язку між віддаленими кабінетами, і його встановив колишній, а нині пенсіонер, працівник канцелярії, - заявила вона, додавши, що не має інформації щодо того, коли саме цей пристій був встановлений.

Валішевська запевнила, що засідання уряду, заплановане на сьогодні в будівлі Сілезького воєводського управління в Катовіце, відбудеться за розкладом.

  • 4 травня Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" підконтрольної Росії хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію.
Теги:
Польща
політика
Читайте також:
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Автор Олександр Борисов
6 травня, 2024 понедiлок
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Автор Антін Борковський
5 травня, 2024 неділя
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.75
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
11:31
Стівен Кінґ
Стівен Кінг заявив, що Путін і Зеленський "повинні припинити вбивати людей" і побитися сам на сам
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія оголосила про проведення ядерних навчань, а Україна хоче використати гроші ЄС, щоб звільнитися від залежності у постачанні зброї. Акценти світових ЗМІ 7 травня
11:23
Оновлено
Володимир Путін
Названо країни ЄС, окрім Франції, представники яких відвідають "інавгурацію" Путіна
11:22
Енергетика
Запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту: ситуація в енергосистемі станом на 7 травня
11:20
Ексклюзив
кримський міст
Капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко розповів, скільки вибухівки потрібно для знищення Кримського мосту
11:09
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: де дивитися і як голосувати у першому півфіналі
11:02
Судно Joseph Schulte
У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що прямувало з України до Єгипту
10:50
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Тактична ядерна зброя росіян не буде ефективна на полі бою, - військовий експерт Притула
10:43
вибори Литва
У Литві почалося дострокове голосування на виборах президента й референдумі щодо подвійного громадянства
10:35
студенти
В Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури й аспірантури
10:34
напад з ножем
На окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину, - росЗМІ
10:13
Військово-лікарська комісія, ВЛК
У Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний
10:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:09
На фото: репер DONI
До Молдови не пустили репера з РФ, він мав виступити на заході прокремлівського політика Ілана Шора
10:08
OPINION
Ірина Геращенко
"Інавгурація" Путіна: наше МЗС повинно прокинутися
09:52
Реджеп Тайїп Ердоган
"Закінчити справу": Ердоган анонсував антитерористичні операції на півночі Іраку та Сирії
09:52
обстріл Нікопольщини
Минулої доби через удари РФ по Україні загинув чоловік, 8 людей постраждали
09:48
Ексклюзив
касетні боєприпаси DPICM
Боєприпаси з допомоги США вже почали постачати на фронт, - Згурець
09:41
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ увійшов у Рафах і взяв під контроль КПП на кордоні з Єгиптом
09:21
Ексклюзив
Часів Яр
Цивільні громадяни ще мають можливість виїхати з Часового Яру, - начальник міської ВА Чаус
09:16
дощь, гроза, парасоля, негода
Грози та шквальний вітер: надзвичайники попередили про погіршення погоди в Україні
08:33
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Ядерні погрози Кремля: США назвали "найлегший спосіб захистити війська РФ" від зброї, наданої Україні
08:07
OPINION
Павло Вернівський
Зброї багато не буває
08:07
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
РФ зруйнувала або пошкодила щонайменше 1062 культурні пам'ятки України за час масштабної війни
07:45
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 15 танків, 37 артсистем і понад 1100 військових, - Генштаб
07:32
війна з росією пожежа безпілотник ППО
Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після атаки дронів у січні, - Reuters
07:03
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц підтримав спрямування доходів від заморожених активів РФ на зброю для України
06:55
Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
ПСЖ - "Борусія": де та коли дивитися повторний півфінал Ліги чемпіонів
06:35
У Каннах пройде благодійний вечір української культури Ukrainianfashion Film Festival
06:03
Франція
"Протягнули руку російському народу": у Франції пояснили запрошення росіян на урочистості в Нормандії
05:33
Японія
Сухопутні війська Японії та Німеччини вперше проведуть спільні навчання
05:06
Вакцина від коронавірусу
За сприяння Світового банку Україна оновлює обладнання для зберігання вакцин
04:37
Гітанас Науседа
Литва приєднається до ініціативи з постачання Україні систем ППО
04:13
Джорджія Мелоні
Журналісти державного телеканалу Італії RAI оголосили страйк, звинувативши уряд у втручанні
03:34
Словаччина, Німеччина, ППО, війна з росією
Німеччина готова оперативно розгорнути у союзників 35 тисяч військових, - Шольц
02:33
спорт важка атлетика війна з росією
На війні з Росією загинув учасник Олімпіади і дворазовий чемпіон Європи Олександр Пелешенко
01:56
військові навчання, Нідерланди
Стримування Росії: Нідерланди продовжать військову присутність у Литві до кінця 2026 року
01:27
Оновлено
Ізраїль танк
Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Рафаху
00:44
росія ядерна зброя
США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні
00:27
Олаф Шольц
Безпека, оборона, Україна: прем'єри країн Балтії провели переговори з Шольцом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV