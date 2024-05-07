Польські спецслужби знайшли пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання уряду
Польські спецслужби знайшли та знешкодили пристрої для прослуховування в приміщенні, де у вівторок мало відбутися засідання Ради міністрів
Про це повідомляє польське видання RMF24.
За даними видання, пристрій був знайдений рано вранці 7 травня під час планової перевірки приміщень, де мало відбутися засідання.
"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів" - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.
Він додав, що спецслужби проводять подальші заходи у цій справі.
Водночас, за словами речниці сілезького воєводи Аліції Валішевської, подібні пристрої колись призначався для зв'язку між посадовцями.
"За моєю інформацією, це пристрій, який використовувався для зв'язку між віддаленими кабінетами, і його встановив колишній, а нині пенсіонер, працівник канцелярії, - заявила вона, додавши, що не має інформації щодо того, коли саме цей пристій був встановлений.
Валішевська запевнила, що засідання уряду, заплановане на сьогодні в будівлі Сілезького воєводського управління в Катовіце, відбудеться за розкладом.
- 4 травня Польща заявила, що вона теж була "серед цілей" підконтрольної Росії хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію.
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