Польські спецслужби знайшли пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання уряду

Про це повідомляє польське видання RMF24.

За даними видання, пристрій був знайдений рано вранці 7 травня під час планової перевірки приміщень, де мало відбутися засідання.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів" - заявив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024

Він додав, що спецслужби проводять подальші заходи у цій справі.

Водночас, за словами речниці сілезького воєводи Аліції Валішевської, подібні пристрої колись призначався для зв'язку між посадовцями.

"За моєю інформацією, це пристрій, який використовувався для зв'язку між віддаленими кабінетами, і його встановив колишній, а нині пенсіонер, працівник канцелярії, - заявила вона, додавши, що не має інформації щодо того, коли саме цей пристій був встановлений.

Валішевська запевнила, що засідання уряду, заплановане на сьогодні в будівлі Сілезького воєводського управління в Катовіце, відбудеться за розкладом.