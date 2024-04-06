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Поляки готують запаси їжі та набори для виживання на випадок війни з Росією, - ЗМІ

6 квітня, 2024 субота
15:11
Світ Прапор Польщі

Серед жителів Польщі зростає попит на харчі тривалого зберігання й спеціальні набори для виживання, якими зазвичай користуються мандрівники та військові

Натомість фахівці радять полякам насамперед подбати про збереження документів та доступ до власних рахунків та хмар в інтернеті, передає Fakt.pl.

"Хтось купує рис і консерви в супермаркетах, хтось – у військових магазинах. Є довгий список того, що можна замовити онлайн. Від "гарячої банки" за 32 злотих (запечена квасоля, що саморозігрівається), до щоденного пайка американської армії за 75 злотих. Також ми знайшли енергетичний шоколад за 15 злотих", - йдеться в повідомленні.

А той, хто витратить 41 злотий, отримає харчовий пайок, який можна спожити протягом 20 років.

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У військовому магазині в Лодзі набір для виживання коштує 43 злотих – в нього входить, серед іншого, свиняча лопатка з рисом, крекери, вода в пакетиках, енергетичне желе і дві кавові цукерки.

При цьому підготовку до тривалого забезпечення себе наборами подібного типу польський відставний генерал, екскомандир спецназу "Гром" Роман Полько вважає недоцільною.

"Не знаю, чи захоче хтось три роки сидіти в бункері чи підвалі... Навіть якби ми їм дали дві тонни макаронів і 50 пляшок води, вони б там не сиділи. Зараз люди намагаються жити в гідних умовах. Хтось може прожити кілька років у лісі зі спальником, макаронами та запальничкою? Полювати на все, що рухається? Їсти безхвостих щурів і дощових черв’яків?", - прокоментував він на прохання Fakt.pl, додавши водночас, що певні запаси таких харчів як рис і крупи варто мати, адже якщо розпочнуться бойові дії, виникнуть проблеми з доставкою товарів до крамниць.

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Поради від генерала Полько стосуються документів, фінансів та користування інтернетом.

"Потрібно точно знати, де в домі документи. У разі небезпеки потрібно негайно евакуюватися, а не шукати папери. Без документів біженці із зон бойових дій мають проблеми навіть з доступом до власних коштів. Це захист, який допоможе вам функціонувати в нормальних умовах. Якщо у вас немає доступу до власної хмари в інтернеті, ви не зможете довести, хто ви та що у вас є", - зазначив військовий.

Окрім того, напоготові має бути транспорт, "який доставить у безпечну зону".

Не слід забувати й про приязні стосунки з рідними та турботу одне про одного, додав польський генерал Роман Полько.

  • Нагадаємо, цивільна оборона Польщі закликає населення тримати спорядженими власні тривожні наплічники.
Теги:
Росія
Польща
Білорусь
Війна з Росією
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