Я точно знаю, генерали Лукашенка та Путіна готують "бліцкриг на Вільнюс": заява білоруського опозиційного підполковника Сахащика

Про це заявив представник білоруського опозиційного Об'єднаного перехідного кабінету (ОПК) з оборони та національної безпеки підполковник запасу Валерій Сахащик, виступаючи 24 березня 2024 року в Варшаві на мітингу, присвяченому Дню Волі - 106-й річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки (БНР), передає Pozirk.

"Я це точно знаю", - сказав підполковник, додавши, що "білоруські генерали зі своїми колегами з Москви малюють стрілки на картах у бік Вільнюса".

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За словами Сахащика, влада Росії та Білорусі сподівається, що "цивілізований світ буде шокований" такою ескалацією агресії і "зупинить опір".

Напад на Литву, а також імовірне застосування ядерної зброї, Москва та Мінськ планують через невдачі у війні з Україною, вважає опозиційний "міністр оборони" Білорусі.

"Я, будучи військовим фахівцем, маючи комунікацію з колегами в усіх західних країнах, впевнений на 100%: на Росію (в Україні - ред.) чекає велика військова катастрофа. Я впевнений, що російські та білоруські генерали добре це відчувають", - наголосив Сахащик.

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“Ми бачимо як Росія намагається скористатися тим, що західні країни призупинили допомогу Україні. Росія кинула всі свої резерви і спробувала переламати ситуацію на фронті, і нічого їй не вдалося”, - констатував Валерій Сахащик.

Те, що підполковник виступив із заявою щодо "бліцкрігу" у напрямку Вільнюса, підтверджує опозиційний ТГ-канал "Білорусь головного мозку".

Контент для Pozirk створюють білоруські журналісти зі складу редакцій заборонених нині режимом Лукашенка найстаршої інформагенції країни "БелаПАН" та сайту Naviny.by.

Що відбувається в армії Лукашенка. Призов білоруських військовозобов'язаних із запасу, навчання від "учасників СВО" та найманців ПВК "Вагнера"

Починаючи з 11 березня 2024 року збройні сили Білорусі проводять "перевірку бойової готовності". З суботи, 16 березня, у частини почали прибувати військовозобов'язані із запасу, пише портал "Хартія'97".

В межах розпочатих навчань на білоруських автошляхах, передусім на заході, фіксуються колони військової техніки.

Окрім того, начальник факультету Генштабу білоруської Військової академії Ігор Демиденко в інтерв'ю "ВоєнТВ" Міноборони Республіки Білорусь розповів, як у нього йде співпраця з російськими окупантами. Інтерв'ю вийшло 24 березня 2024 року.

"Звичайно, ми не можемо не враховувати досвіду останніх збройних конфліктів і локальних воєн. Проводимо військово-наукові конференції у себе на факультеті, запрошуємо безпосередньо учасників "спеціальної військової операції" зі збройних сил Російської Федерації та обмінюємося досвідом", - цитує Belsat генерал-майора Демиденка.

Навчають білорусів не лише кадрові співробітники російських військ.

1 березня 2024 року в інтерв'ю газеті "СБ-Білорусь сьогодні", яка офіційно входить до президентського медіахолдингу, заступник міністра оборони Андрій Жук повідомив про залучення "фахівців ПВК Вагнера" до підготовки білоруських військових.

У соцмережах білоруси розповідають, що вагнерівці тренують як регулярні підрозділи МВС та МО, так і резервістів.

За версією білоруського ТГ-каналу "Беларуская віведка / Belarusian intelligence", який начебто ведуть симпатики опозиції всередині силових відомств Лукашенка, "у коридорах (білоруського - ред.) генштабу блукає теза про приведення ЗС РБ у стан підвищеної бойової готовності в серпні 2024 року".

"Попереднім важливим сигналом стане проведення масштабних навчань на ділянці білорусько-литовського кордону. Початі нещодавно навчання не будуть закінчені, а лише змінюватимуться фази "перевірки боєздатності" з виходом на навчання у складі 4-х бригад у липні-серпні", - йдеться у повідомленні згаданого ТГ-каналу, оприлюдненому 24 березня.