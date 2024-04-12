Помер італійський модельєр Роберто Каваллі
У п'ятницю, 12 квітня, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі
Про це повідомляє Corriere della Sera.
За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.
Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).
У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні - Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.
- У березні 2023-го шведська модель Сандра Бергман після 15 років романтичних стосунків народила дизайнеру сина.
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