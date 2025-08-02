Популярні туристичні локації Нової Зеландії стануть платними для іноземних відвідувачів

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що такий крок є спробою стимулювання економічного зростання.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Кристофер Лаксон заявив, що природні національні парки та популярні туристичні маршрути країни "справді є особливими для новозеландців", тому іноземні відвідувачі повинні сплачувати внесок на найбільш завантажених об’єктах.

Він також повідомив, що 62 мільйони новозеландських доларів щорічного доходу будуть реінвестовані у ці локації.

"Я неодноразово чув від друзів з-за кордону їхнє здивування, що вони можуть безплатно відвідати одні з найкрасивіших місць у світі. Цілком справедливо, що в цих особливих локаціях іноземні відвідувачі роблять додатковий внесок у розмірі від 20 до 40 новозеландських доларів з людини", - додав Лаксон.

За його словами, уряд спочатку розгляне можливість запровадження плати на таких локаціях, як Кафедральна бухта, Національний парк Тонгаріро, Мілфорд-Трек та Маунт Кук, де іноземці складають близько 80% відвідувачів.

"Водночас новозеландці не платитимуть за відвідування заповідних територій. Це наша спільна спадщина, і новозеландці не повинні платити, щоб її побачити", - наголосив Лаксон.