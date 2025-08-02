Популярні туристичні локації Нової Зеландії стануть платними для іноземних відвідувачів
Нова Зеландія почне стягувати з іноземних туристів до 40 новозеландських доларів (приблизно 24 долари США) за відвідування найпопулярніших туристичних напрямків. Зокрема, йдеться про пішохідний маршрут Мілфорд-Трек та Національний парк Маунт Кук
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що такий крок є спробою стимулювання економічного зростання.
Прем’єр-міністр Нової Зеландії Кристофер Лаксон заявив, що природні національні парки та популярні туристичні маршрути країни "справді є особливими для новозеландців", тому іноземні відвідувачі повинні сплачувати внесок на найбільш завантажених об’єктах.
Він також повідомив, що 62 мільйони новозеландських доларів щорічного доходу будуть реінвестовані у ці локації.
"Я неодноразово чув від друзів з-за кордону їхнє здивування, що вони можуть безплатно відвідати одні з найкрасивіших місць у світі. Цілком справедливо, що в цих особливих локаціях іноземні відвідувачі роблять додатковий внесок у розмірі від 20 до 40 новозеландських доларів з людини", - додав Лаксон.
За його словами, уряд спочатку розгляне можливість запровадження плати на таких локаціях, як Кафедральна бухта, Національний парк Тонгаріро, Мілфорд-Трек та Маунт Кук, де іноземці складають близько 80% відвідувачів.
"Водночас новозеландці не платитимуть за відвідування заповідних територій. Це наша спільна спадщина, і новозеландці не повинні платити, щоб її побачити", - наголосив Лаксон.
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