Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що двох чоловіків віком 56 і 57 років, а також 54-річну жінку заарештували через імовірну причетність їх до міжнародної контрабанди.

Влада заявила, що компанія, до якої можуть бути причетні затримані, в Європі купувала обладнання, яке потім транспортувала до Росії через країни Східної Європи.

У матеріалі зауважено, що такий експорт є незаконним, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти РФ.

До затримання долучилися представники влади Німеччини, Латвії, Литви, Канади, а також Євроюст та Європол.

"Під час спільної операції було заарештовано трьох підозрюваних і проведено обшуки в 14 місцях у зв'язку з розслідуванням незаконного вивезення технологічного та лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях", - зазначили в агентстві ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

Також в Євроюсті розповіли, що розслідування розпочала влада Нідерландів наприкінці 2023 року. Як наслідок - було викрито мережу підприємств, які використовувалися для обходу заборони на експорт до Росії.