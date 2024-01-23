Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб
Служба боротьби зі злочинністю у Нідерландах заарештувала трьох осіб за підозрою в незаконному експорті технологічного та лабораторного обладнання, яке могло використовуватися у військових цілях в Росії
Про це повідомляє Reuters.
Зазначено, що двох чоловіків віком 56 і 57 років, а також 54-річну жінку заарештували через імовірну причетність їх до міжнародної контрабанди.
Влада заявила, що компанія, до якої можуть бути причетні затримані, в Європі купувала обладнання, яке потім транспортувала до Росії через країни Східної Європи.
У матеріалі зауважено, що такий експорт є незаконним, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти РФ.
До затримання долучилися представники влади Німеччини, Латвії, Литви, Канади, а також Євроюст та Європол.
"Під час спільної операції було заарештовано трьох підозрюваних і проведено обшуки в 14 місцях у зв'язку з розслідуванням незаконного вивезення технологічного та лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях", - зазначили в агентстві ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції.
Також в Євроюсті розповіли, що розслідування розпочала влада Нідерландів наприкінці 2023 року. Як наслідок - було викрито мережу підприємств, які використовувалися для обходу заборони на експорт до Росії.
- 12 січня повідомлялося, що Росії, ймовірно, вдається обходити санкції щодо виробництва зброї завдяки постачанням компонентів американськими та китайськими компаніями.
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