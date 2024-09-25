Посилення ППО та вступ до Альянсу: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Про це повідомили лідер держави у Telegram та Офіс президента.

Зазначається, що лідери обговорили необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб Україна отримала запрошення в НАТО якомога скоріше, та важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту Альянсу.

"Дуже вам дякую за вашу підтримку. Ваша команда багато працювала разом, і я вважаю, що ми досягли багатьох різних, дуже важливих результатів, особливо під час війни. Ви допомогли - так само, як і деякі інші союзники, - об’єднати світ, зокрема міністрів оборони, щоб допомогти Україні зміцнити нашу армію", - сказав президент.

Також Зеленський подякував Столтенбергу за підтримку України під час перебування на посаді генерального секретаря Альянсу.