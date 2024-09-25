Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом В’єтнаму: обговорили збільшення товарообігу між країнами

Про це президент України повідомив у соцмережах.

Він розповів, що із президентом В'єтнаму говорив про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між державами, зокрема в аграрній промисловості.

"Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", - підкреслив Зеленський.

Як розповіли в Офісі президента, під зустрічі То Лам зазначив, що у 2022 році товарообіг з Україною знизився, але вже торік знову почав поступово зростати. Він запропонував обом державам працювати над його нарощуванням у різних сферах.

"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", – сказав своєю чергою Зеленський.

Він також запросив В’єтнам приєднатися до спільного комюніке Саміту миру, роботи за трьома пунктами Формули миру, які розглядали на першому Саміті, а також відвідати Україну.