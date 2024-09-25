Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом В’єтнаму: обговорили збільшення товарообігу між країнами
У середу, 25 вересня, під час поїздки до Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм в'єтнамським колегою То Ламом
Про це президент України повідомив у соцмережах.
Він розповів, що із президентом В'єтнаму говорив про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між державами, зокрема в аграрній промисловості.
"Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни", - підкреслив Зеленський.
Як розповіли в Офісі президента, під зустрічі То Лам зазначив, що у 2022 році товарообіг з Україною знизився, але вже торік знову почав поступово зростати. Він запропонував обом державам працювати над його нарощуванням у різних сферах.
"Якщо Президент захоче й дасть відповідний імпульс, я думаю, було б непогано, щоб наші команди, міністерства працювали разом і подивилися, що можна зробити, щоб збільшити товарообіг між нашими державами", – сказав своєю чергою Зеленський.
Він також запросив В’єтнам приєднатися до спільного комюніке Саміту миру, роботи за трьома пунктами Формули миру, які розглядали на першому Саміті, а також відвідати Україну.
- Нагадаємо, 19 червня Володимир Путін прибув до В'єтнаму. Президент країни То Лам заявив, що хоче посилити зв'язки з Москвою.
- На наступний день після візиту російського диктатора міністр закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Шон під час зустрічі з помічником держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелом Крітенбрінком назвав Штати стратегічним партнером.
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