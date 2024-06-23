В'єтнам після від'їзду Путіна назвав США стратегічним партнером

Про це повідомляє Vietnam Plus.

Зазначається, що під час розмови в'єтнамський міністр повідомив, що Ханой готовий розвивати із Вашингтоном стратегічне партнерство.

"В'єтнам вважає США стратегічним партнером і підтримує зміцнення співпраці Сполучених Штатів з країнами Південно-Східної Азії, що сприятиме миру, стабільності та розвитку в регіоні та в усьому світі", - заявив Буй Тхань Шон.

Своєю чергою помічник держсекретаря Крітенбрінк підтвердив зобов'язання Штатів підтримувати "сильний, незалежний, самозабезпечений і процвітаючий В'єтнам".

Напередодні, ввечері 20 червня, російський диктатор Володимир Путін вилетів з аеропорту Ханоя, завершивши свій дводенний державний візит.