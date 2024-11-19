Посол США прибув до Бейруту для переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що ліванський уряд та "Хезболла" вже висловили готовність до прийняття мирного плану США, який був представлений минулого тижня.

Алі Хасан Халіл, помічник спікера парламенту Набіха Беррі, зазначив, що сторони обговорили зміст пропозиції.

Дипломат, обізнаний з ходом переговорів, попередив про необхідність уточнення деталей угоди, які можуть затримати досягнення остаточного миру. Халіль також зауважив, що ізраїльська сторона прагне вести переговори "під вогнем", маючи на увазі посилення бомбардувань у Бейруті та південних передмістях.

Пропозиція США передбачає, що "Хезболла" повинна вивести всі збройні формування з території між кордоном Лівану та Ізраїлю і річкою Літані, розташованою приблизно за 30 км на північ від кордону.