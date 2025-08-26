Посольство США наймало додаткову охорону для Келлога в Києві через "натовп шанувальників", - NYP

Про це пише The New York Post із посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, Келлог під час третьої поїздки до української столиці був оточений "звичайними українськими громадянами та солдатами", які підтримують його зусилля, аби допомогти Трампу закінчити війну.

"Келлог настільки улюблений на місцевому рівні, що посольству США довелося наймати додаткову охорону, щоб захистити його від його натовпу шанувальників під час поїздки", – пише видання.

Джерело в Штатах охарактеризувало спецпредставника Трампа як "одним із небагатьох у Вашингтоні, які не шукають для себе іншої роботи".

"У поєднанні з його непохитною вірністю президенту, це дає йому можливість говорити жорстку правду, коли інші бояться висловитися", – додав співрозмовник.

NYP зазначає, що Кіт Келлог зіграв ключову роль для того, аби Україна прийняла пропозицію Трампа щодо припинення вогню та ймовірності зустрічі на рівні лідерів – Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.