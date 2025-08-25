Обговорили гарантії безпеки й підписання угоди щодо БПЛА: Шмигаль у Києві зустрівся із Келлогом
Міністр оборони Денис Шмигаль 25 серпня провів зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом та американською делегацією: говорили про майбутнє підписання Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським угоди про виробництво й продаж дронів
Про це Шмигаль написав у telegram.
"Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті. Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру", – розповів він.
Міністр зазначив, що поінформував Келлога про оборонні потреби Києва, зокрема – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога.
"Обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи", – підкреслив глава Міноборони.
Також українська й американська сторони обговорили створення надійних безпекових гарантій, аби РФ повторно не напала на Україну.
- Під час візиту до Києва 25 серпня Кіт Келлог повідомив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.
