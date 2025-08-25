Обговорили гарантії безпеки й підписання угоди щодо БПЛА: Шмигаль у Києві зустрівся із Келлогом

Про це Шмигаль написав у telegram.

"Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті. Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру", – розповів він.

Міністр зазначив, що поінформував Келлога про оборонні потреби Києва, зокрема – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога.

"Обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи", – підкреслив глава Міноборони.

Також українська й американська сторони обговорили створення надійних безпекових гарантій, аби РФ повторно не напала на Україну.