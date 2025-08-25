Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Обговорили гарантії безпеки й підписання угоди щодо БПЛА: Шмигаль у Києві зустрівся із Келлогом

Обговорили гарантії безпеки й підписання угоди щодо БПЛА: Шмигаль у Києві зустрівся із Келлогом

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2025 понедiлок
18:16
Суспільство Кіт Келлог та Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль 25 серпня провів зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом та американською делегацією: говорили про майбутнє підписання Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським угоди про виробництво й продаж дронів

Зміст

Про це Шмигаль написав у telegram.

"Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті. Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру", – розповів він.

Міністр зазначив, що поінформував Келлога про оборонні потреби Києва, зокрема – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога.

"Обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи", – підкреслив глава Міноборони.

Також українська й американська сторони обговорили створення надійних безпекових гарантій, аби РФ повторно не напала на Україну.

  • Під час візиту до Києва 25 серпня Кіт Келлог повідомив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.
