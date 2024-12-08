Посольство США в Україні закликало своїх громадян до обачності через загрозу атак РФ ракетами і безпілотниками

Про це повідомляється на офіційному сайті посольства США.

"У зв'язку зі збільшенням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України, Посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що усі громадяни США мають слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні.

"Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", - додали у посольстві.