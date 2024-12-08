Посольство США в Україні закликало своїх громадян до обачності через загрозу атак РФ ракетами і безпілотниками
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликало своїх громадян проявляти підвищену обережність через збільшення загроз російських атак по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури
Про це повідомляється на офіційному сайті посольства США.
"У зв'язку зі збільшенням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України, Посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що усі громадяни США мають слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні.
"Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", - додали у посольстві.
- Нагадаємо, вранці 20 листопада посольство США у Києві повідомило, що "отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку". Тоді з міркувань безпеки відомство закрили, а співробітникам дипустанови наказали негайно ховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Вже ввечері американське посольство в Києві відновило роботу.
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