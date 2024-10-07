Постпред України Тарасюк: Рада Європи активно сприятиме створенню спеціального трибуналу для РФ
Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк заявив про готовність секретаріату РЄ сприяти створенню спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії
Про це інформує Укрінформ.
За словами Тарасюка, секретаріат візьме на себе підготовку необхідної документації, спираючись на свій досвід швидкого створення Реєстру збитків, завданих війною в Україні.
"Як відомо, на останньому засіданні координаційної групи у Відні, яке було дуже продуктивним, Україна зобов’язалась виробити дорожню карту. А саме того, які будуть наступні етапи та часові рамки цього. Але минуло трохи більше двох тижнів, тож поки що її ще не представили", - зазначив він.
До наступного засідання у Ризі, що відбудеться наприкінці листопада, Україна планує представити проєкт декларації, що визначатимуть основні принципи функціонування майбутнього трибуналу.
"Найголовніше ж, про що домовились понад 40 експертів з різних країн, це те, що модель трибуналу буде створена саме за угодою з Радою Європи. А основою статуту трибуналу буде проєкт, розроблений секретаріатом Ради Європи", - підкреслив Тарасюк.
Секретаріат РЄ також візьме участь у розробці механізмів функціонування трибуналу, включаючи адміністративні та фінансові аспекти.
У виданні зазначили, що оптимістичний прогноз Тарасюка передбачає досягнення остаточних домовленостей та переходу справ до секретаріату до кінця 2024 року. А песимістичний сценарій, за його словами, – перша половина 2025 року, за умови політичної волі ключових стейкхолдерів – G7, Європейського Союзу та України.
Тарасюк зауважив, що після досягнення принципових домовленостей координаційної групи процес документостворення буде вже не таким розтягнутим в часі.
"Тут треба віддати належне секретаріату Ради, який вже показав себе з кращої сторони, коли працював над Реєстром збитків. Реєстр вдалося оформити за рекордно короткі терміни, декілька місяців все пішло на це. Вважайте, з осені 2022 по травень 2023. І весь цей процес відбувався на платформі Ради Європи за активною участю української делегації і секретаріату",- нагадав дипломат.
Крім того, новий генеральний секретар РЄ Ален Берсе серед пріоритетів своєї роботи виділив 5 пунктів, що стосуються України, в тому числі - і компенсаційний механізм, і спецтрибунал.
"Значить, секретаріат заряджений на конструктивну роботу. Треба лише прийняти політичні рішення", - підсумував Тарасюк.
- Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 26 червня, підтримала три резолюції, що стосуються України. В документах йдеться про спецтрибунал для РФ, посилення санкцій та засудження злочинів проти української ідентичності.
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