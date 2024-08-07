Потоплення субмарини "Ростов-на-Дону" змусить Росію переглянути розміщення флоту в Криму, - розвідка Британії
Ураження підводного човна чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону", ймовірно, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил у Криму
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, атака, яка супроводжувалася серією ударів безпілотників, імовірно, була виконана з використанням ATACMS у Севастополі.
У відомстві вважають, що російський підводний човен, можливо, не був повністю відремонтований після попередньої атаки у вересні 2023 року.
Міноборони Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновить і відремонтує його.
"Хоча це значне піднесення бойового духу українських військ, малоймовірно, що це матиме будь-який істотний вплив на російські далекі морські удари по Україні з боку чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.
Експерти наголошують, що удар по підводному човну підкреслює зростаючі ризики для російських сил у Криму і, найімовірніше, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил на півострів.
- Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по підводному човну російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
- Після цього партизани виявили, що російські загарбники почали перевіряти узбережжя тимчасово окупованого Севастополя.
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