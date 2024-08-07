Потоплення субмарини "Ростов-на-Дону" змусить Росію переглянути розміщення флоту в Криму, - розвідка Британії

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, атака, яка супроводжувалася серією ударів безпілотників, імовірно, була виконана з використанням ATACMS у Севастополі.

У відомстві вважають, що російський підводний човен, можливо, не був повністю відремонтований після попередньої атаки у вересні 2023 року.

Міноборони Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновить і відремонтує його.

"Хоча це значне піднесення бойового духу українських військ, малоймовірно, що це матиме будь-який істотний вплив на російські далекі морські удари по Україні з боку чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

Експерти наголошують, що удар по підводному човну підкреслює зростаючі ризики для російських сил у Криму і, найімовірніше, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил на півострів.