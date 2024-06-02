ППО для України, коаліція F-16 і підготовка безпекової угоди: Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном
Під час азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили низку питань, пов'язаних з Україною
Про це повідомляє пресслужба президента.
За словами Зеленського, серед ключових питань, які він обговорив з Остіном, були оборонні потреби України, посилення системи протиповітряної оборони, коаліція F-16 та підготовка двосторонньої безпекової угоди.
Президент також подякував своєму американському колезі Джо Байдену за ухвалення рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території Росії "для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій".
"Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Зеленський.
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється. американський дозвіл.
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