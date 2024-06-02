ППО для України, коаліція F-16 і підготовка безпекової угоди: Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном

Про це повідомляє пресслужба президента.

За словами Зеленського, серед ключових питань, які він обговорив з Остіном, були оборонні потреби України, посилення системи протиповітряної оборони, коаліція F-16 та підготовка двосторонньої безпекової угоди.

Президент також подякував своєму американському колезі Джо Байдену за ухвалення рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території Росії "для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій".

"Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", - підкреслив Зеленський.