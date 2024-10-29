Представник Угорщини поїде на "конференцію безпеки", яку організовують Росія, Білорусь і Сирія, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Представник Угорщини долучиться до учасників Мінської конференції з питань євразійської "безпеки". На зустрічі, зокрема будуть присутні очільники МЗС Росії, Білорусі та Сирії. Також візьмуть участь генсеки таких організацій як ОДКБ і СНД.

Politico пише, що зустріч слід розглядати як конкурента Мюнхенській конференції з безпеки.

"Захід буде використано як можливість обговорити та окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону", – сказав речник МЗС Білорусі.