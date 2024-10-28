Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу

Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

За його словами, 28-29 жовтня Орбан на запрошення грузинського премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе відвідає країну. Очільника угорського уряду супроводжуватимуть міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр економіки Мартон Надь та очільник мінфіну Міхай Варга.

Водночас високопоставлений дипломат ЄС розповів Politico, що таку поїздку Орбана, країна якого зараз головує в Раді Євросоюзу, слід розцінювати як "ще одну сольну роботу Орбана, який, як головуючий в Раді, прямо не говорить від імені Європейського Союзу до зовнішнього світу".

Прессекретар угорського уряду поінформував, що Будапешт вітає правлячу партію "Грузинська мрія" "за те, що вона завоювала та зберегла довіру грузинського народу, і готова поглибити співпрацю на основі взаємної поваги та підтримувати євроінтеграційний шлях Грузії".

"Нічого нового під сонцем: у суботу на виборах в Грузії не були призначені переможці Брюсселя чи ліберального мейнстриму, а суверенна, зосереджена на мирі, орієнтована на сім’ю правляча партія, яка відкрито віддає перевагу національним інтересам", — заявив Сіярто.