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Головна Світ Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу

Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу

Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
12:38
Світ Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 жовтня розпочне дводенний візит до Грузії після парламентських виборів у країні

Зміст

Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

За його словами, 28-29 жовтня Орбан на запрошення грузинського премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе відвідає країну. Очільника угорського уряду супроводжуватимуть міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр економіки Мартон Надь та очільник мінфіну Міхай Варга.

Водночас високопоставлений дипломат ЄС розповів Politico, що таку поїздку Орбана, країна якого зараз головує в Раді Євросоюзу, слід розцінювати як "ще одну сольну роботу Орбана, який, як головуючий в Раді, прямо не говорить від імені Європейського Союзу до зовнішнього світу".

Прессекретар угорського уряду поінформував, що Будапешт вітає правлячу партію "Грузинська мрія" "за те, що вона завоювала та зберегла довіру грузинського народу, і готова поглибити співпрацю на основі взаємної поваги та підтримувати євроінтеграційний шлях Грузії".

"Нічого нового під сонцем: у суботу на виборах в Грузії не були призначені переможці Брюсселя чи ліберального мейнстриму, а суверенна, зосереджена на мирі, орієнтована на сім’ю правляча партія, яка відкрито віддає перевагу національним інтересам", — заявив Сіярто.

  • Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
  • Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
  • 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців.
Теги:
Новини
ЄС
вибори
Грузія
Угорщина
Віктор Орбан
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