Представниця Чехії перемогла на конкурсі "Міс Світу 2024"

Про це йдеться на сайті конкурсу.

Зазначається, що переможниця обійшла 111 суперниць з усього світу та стала другою чешкою, хто виграв цей конкурс.

Кристина Пишкова - 23-річна модель, яка здобуває ступінь в галузі права та ділового адміністрування. Вона вільно володіє англійською, польською, словацькою та німецькою мовами.

Також вона заснувала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", через який запустила школу англійської мови для дітей із малозабезпечених родин у Танзанії, де також працює волонтеркою.

"Міс Світу Чеська Республіка, Кристина Пишкова стала 71-ю Міс Світу! Вітаємо і ласкаво просимо в сім’ю Міс Світу, Кристина!", - повідомляється на Instagram-сторінці конкурсу.

Водночас 18-річна українка Софія Шамія вибула з "Міс Світу" у чвертьфіналі. Дівчина опинилася серед 40 найкращих претенденток, але не увійшла до дванадцятки. Також вона потрапила в топ-10 благодійних проєктів.

Росію ж не допустили до участі в цьогорічному конкурсі "Міс Світу".