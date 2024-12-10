Прем'єр Чехії сказав, що "приємно здивований" розмовою з Трампом щодо України

Про це пише Bloomberg.

Фіала розповів, що під час розмови Трамп неодноразово ставив запитання щодо його позиції.

"Трамп хотів зрозуміти нашу думку. Я вважаю, що він дуже добре розуміє, що ситуація в Україні і на Близькому Сході повинна бути вирішена і що це рішення буде дуже складним", – наголосив очільник чеського уряду.

За його словами, президент США також згадав про свої родинні зв'язки з Чехією, звідки походить його покійна дружина Іванна.

Крім того, Фіала наголосив на вимозі Трампа щодо збільшення оборонних витрат і закликав європейських союзників активніше зміцнювати військовий потенціал та підтримку України, а не чекати, поки США зроблять перший крок. Він додав, що цього року його уряд підвищить оборонні витрати до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО.

"Наша безпека не може вічно ґрунтуватися на готовності США захищати Європу. Ми повинні відігравати більшу роль, брати на себе більше відповідальності", – підсумував прем'єр-міністр Чехії.