Прем'єр Греції – Кремлю після ракетного обстрілу Одеси: "Ви нас не залякаєте"
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Росії не вдасться залякати європейську спільноту, яка чітко виступає проти будь-яких порушень міжнародного права
Про це він сказав під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті, передає ERT News.
"У нас має бути лише одне послання до Кремля: ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", – сказав Міцотакіс.
Він наголосив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.
- 6 березня ракета РФ вибухнула за 500 м від кортежу президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції, які відвідували порт в Одесі. В ОП заявили, що це міг бути замах на президента.
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