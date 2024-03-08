Прем'єр Греції – Кремлю після ракетного обстрілу Одеси: "Ви нас не залякаєте"

Про це він сказав під час виступу на конференції Європейської народної партії в Бухаресті, передає ERT News.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", – сказав Міцотакіс.

Він наголосив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.