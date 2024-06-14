Прем'єр Греції звільнив майже всіх членів уряду після поразки провладної партії на виборах до Європарламенту

Про це інформує Politico.

Згідно з повідомленням, під час своєї передвиборчої кампанії Міцотакіс поставив собі за мету отримати 33% голосів на виборах до Європарламенту, натомість консервативна партія "Нова демократія" набрала лише 28,3%, що, на його думку, є поразкою.

Результат також виявився значно нижчим за 40,5%, які його партія отримала на національних виборах у червні минулого року.

"41% сьогодні не існує, - наголосив Міцотакіс, маючи на увазі кількість голосів, отриману партією на загальнонаціональних виборах. - Якщо деякі люди бачили світ занадто високо, настав час подивитися на нього трохи нижче".

Міцотакіс вирішив повністю змінити склад уряду. Так, міністр розвитку Костас Скрекас покинув кабінет міністрів, його замінить Такіс Теодорікакос, колишній міністр захисту громадян.

До складу уряду увійшло більше депутатів від партії "Нова демократія", ніж технократів, особливо з північної Греції, де ультраправі маргінальні партії показали особливо високі результати на виборах.

Міністр внутрішніх справ Нікі Керамеус був переміщений до трудового портфеля, що розглядається як пониження його посади частково через скандал з витоком даних напередодні виборів до Європарламенту та значний штраф, накладений Управлінням із захисту даних країни.

Водночас колишнього міністра оборони Нікоса Папанагіотопулоса призначили міністром міграції замість Дімітріса Кайрідіса.

Крім того, до складу уряду не ввійшов міністр сільського господарства Лефтерис Авгенакіс.

На своїх посадах залишилися міністри закордонних справ і фінансів.

Після результатів виборів деякі урядовці поклали провину на те, що партія змістилася до центру і знехтувала своєю правою фракцією.