Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів

Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, пише Sova.

На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії "Грузинська мрія" "оголили правду" про це.

Він зауважив, що цими банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" - опозиційні політики та неурядові організації.

"Конкретні суб'єкти занепокоєні цими рекламними білбордами і відповідним відео. З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та відбувається сьогодні в Україні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого", - сказав прем’єр.

Кобахідзе вважає, що ці "конкретні суб'єкти" 2,5 роки показувала події таким чином, що грузинський народ "нібито мав би заздрити Україні", а рекламні банери його партії "насправді викрили брехню, яку вони намагалися донести до грузинського суспільства".

Про банери "Грузинської мрії"

У Грузії партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами використала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

На рекламних банерах були зображені українські міста, зокрема, Маріуполь, знищені внаслідок російського вторгнення, з написом "Ні війні!" та перекреслені передвиборчі номери грузинських опозиційних партій і об'єднань.

Водночас з іншого боку банера зображені грузинські міста, зокрема, вид на нічний Батумі з написом "Обери мир".

У Міністерстві закордонних справ України засудили та назвали неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.