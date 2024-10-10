Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання у передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст, зазначивши, що це "оголило правду" про Україну
Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, пише Sova.
На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії "Грузинська мрія" "оголили правду" про це.
Він зауважив, що цими банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" - опозиційні політики та неурядові організації.
"Конкретні суб'єкти занепокоєні цими рекламними білбордами і відповідним відео. З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та відбувається сьогодні в Україні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого", - сказав прем’єр.
Кобахідзе вважає, що ці "конкретні суб'єкти" 2,5 роки показувала події таким чином, що грузинський народ "нібито мав би заздрити Україні", а рекламні банери його партії "насправді викрили брехню, яку вони намагалися донести до грузинського суспільства".
Про банери "Грузинської мрії"
У Грузії партія "Грузинська мрія" для своєї передвиборчої реклами використала фото українських міст, які постраждали внаслідок російського вторгнення.
На рекламних банерах були зображені українські міста, зокрема, Маріуполь, знищені внаслідок російського вторгнення, з написом "Ні війні!" та перекреслені передвиборчі номери грузинських опозиційних партій і об'єднань.
Водночас з іншого боку банера зображені грузинські міста, зокрема, вид на нічний Батумі з написом "Обери мир".
У Міністерстві закордонних справ України засудили та назвали неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.
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