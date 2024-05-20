Прем'єр Індії Моді заявив, що його країна візьме участь у Саміті миру

Про це повідомляє PTI.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - сказав він, згадуючи про запрошення приєднатись до зустрічі країн G7 і Саміту миру у Швейцарії.

Моді також додав, що Індія "відгукнеться голосом Глобального півдня" на цих подіях для просування "бачення розвитку, орієнтованого на людину, і процвітаючого та мирного світу".

Наразі Індія - одна велика держава з Глобального півдня, що підтвердила свою участь у мирному Саміті.