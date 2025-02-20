Прем'єр Іспанії Санчес 24 лютого відвідає Київ
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що в понеділок, 24 лютого, відвідає столицю України
Про це Санчес написав у соцмережі Х.
"У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента України Володимира Зеленського", – йдеться в дописі.
- Також наступного тижня, до третіх роковин початку повномасштабної війни Росії проти України, Київ відвідає делегація Єврокомісії.
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