Прем'єр Палестинської автономії оголосив, що йде у відставку
У понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестини Мохаммед Штайє заявив, що йде у відставку, щоб дати можливість сформувати широкий консенсус серед палестинців щодо політичних домовленостей після війни Ізраїлю ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
Палестинський прем'єр пішов через посилення тиску США з метою сколихнути Палестинську адміністрацію на тлі активізації міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Газі та початок роботи над політичною структурою для управління анклавом після закінчення війни.
Після відставки Штайє може залишитися на посаді тимчасового виконувача обов'язків, поки не буде призначена постійна заміна.
У своєму зверненні до кабінету міністрів Штайє заявив, що наступний етап повинен враховувати нову реальність у Газі після майже п'яти місяців інтенсивних бойових дій.
Він підкреслив, що наступний етап "вимагатиме нових урядових і політичних домовленостей, які враховуватимуть нову реальність у секторі Газа, переговори про національну єдність і нагальну потребу в досягненні загальнопалестинського консенсусу".
Крім того, за його словами, це вимагатиме "поширення влади Автономії на всю територію Палестини".
Палестинська автономія, сформована 30 років тому згідно з тимчасовими мирними угодами в Осло, здійснює обмежене управління над частинами окупованого Західного берега річки Йордан, але втратила владу в Газі після боротьби з ХАМАС у 2007 році.
"Відставка уряду Штайєха має сенс лише в тому випадку, якщо вона відбудеться в контексті національного консенсусу щодо домовленостей про наступний етап", - заявив високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.
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У неділю, 25 лютого, американські екстрені служби повідомили, що біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні чоловік підпалив себе викрикуючи "Звільніть Палестину".
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