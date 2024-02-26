Прем'єр Палестинської автономії оголосив, що йде у відставку

Про це повідомляє Reuters.

Палестинський прем'єр пішов через посилення тиску США з метою сколихнути Палестинську адміністрацію на тлі активізації міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Газі та початок роботи над політичною структурою для управління анклавом після закінчення війни.

Після відставки Штайє може залишитися на посаді тимчасового виконувача обов'язків, поки не буде призначена постійна заміна.

У своєму зверненні до кабінету міністрів Штайє заявив, що наступний етап повинен враховувати нову реальність у Газі після майже п'яти місяців інтенсивних бойових дій.

Він підкреслив, що наступний етап "вимагатиме нових урядових і політичних домовленостей, які враховуватимуть нову реальність у секторі Газа, переговори про національну єдність і нагальну потребу в досягненні загальнопалестинського консенсусу".

Крім того, за його словами, це вимагатиме "поширення влади Автономії на всю територію Палестини".

Палестинська автономія, сформована 30 років тому згідно з тимчасовими мирними угодами в Осло, здійснює обмежене управління над частинами окупованого Західного берега річки Йордан, але втратила владу в Газі після боротьби з ХАМАС у 2007 році.

"Відставка уряду Штайєха має сенс лише в тому випадку, якщо вона відбудеться в контексті національного консенсусу щодо домовленостей про наступний етап", - заявив високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.