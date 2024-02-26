У Вашингтоні біля посольства Ізраїлю чоловік підпалив себе з криками "Звільніть Палестину"

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

За повідомленням міської пожежної служби, співробітники Секретної служби США загасили полум'я перш ніж чоловіка доставили в лікарню з критичними, небезпечними для життя травмами.

Згодом в американських ЗМІ з'явилася інформація від представника ВПС США, який повідомив, що чоловік був чинним військовослужбовцем повітряних сил.

У виданні зазначили, що поліція Вашингтона проводить розслідування разом з Секретною службою та іншими відповідними органами.

У заяві поліції столиці США йдеться про те, що інцидент стався приблизно о 13:00, і що офіцери були направлені на "допомогу Секретній службі США після того, як людина підпалила себе перед будівлею посольства в цьому кварталі".

Поліція заявила, що демонстрант використав бензин, а на місці події було знайдено палестинський прапор.

Невдовзі у соціальних мережах з'явилося відео, на якому нібито видно, як чоловік кричить "Звільніть Палестину".

Ніхто зі співробітників посольства не постраждав в результаті інциденту.

У заяві МЗС Ізраїлю зазначається, що цей чоловік не був знайомий співробітникам посольства.