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Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
03:36
Світ Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дії ЗСУ на Курщині мають оборонний характер, спростувавши закиди про те, що Україна використовує західну зброю на території Росії

Зміст

Про це інформує Польське радіо.

"Дії України є оборонними", - наголосив Туск, додавши, що "те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів", тому Україна має повне право завадити Росії реалізувати її агресивні наміри.

Він також підкреслив, що Польща підтримує Україну на найвищому політичному рівні, зауваживши, що його не здивувала "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті".

Крім того, Туск заявив, що "найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє".

"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - підкреслив очільник польського уряду.

Туск також запевнив, що Україна добре знає, яка зброя призначена для оборони, а яка – для нападу.

"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою – нашою польською, американською, європейською – з боку України немає", - підсумував він.

  • 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Теги:
Україна
Росія
Польща
ЗСУ
Дональд Туск
Війна з Росією
Військові новини
наступ ЗСУ
Курськ
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