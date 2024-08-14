Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією

Про це інформує Польське радіо.

"Дії України є оборонними", - наголосив Туск, додавши, що "те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів", тому Україна має повне право завадити Росії реалізувати її агресивні наміри.

Він також підкреслив, що Польща підтримує Україну на найвищому політичному рівні, зауваживши, що його не здивувала "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті".

Крім того, Туск заявив, що "найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє".

"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - підкреслив очільник польського уряду.

Туск також запевнив, що Україна добре знає, яка зброя призначена для оборони, а яка – для нападу.

"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою – нашою польською, американською, європейською – з боку України немає", - підсумував він.