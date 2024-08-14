Прем'єр Польщі Туск назвав наступ ЗСУ на Курщині оборонною операцією
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дії ЗСУ на Курщині мають оборонний характер, спростувавши закиди про те, що Україна використовує західну зброю на території Росії
Про це інформує Польське радіо.
"Дії України є оборонними", - наголосив Туск, додавши, що "те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів", тому Україна має повне право завадити Росії реалізувати її агресивні наміри.
Він також підкреслив, що Польща підтримує Україну на найвищому політичному рівні, зауваживши, що його не здивувала "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті".
Крім того, Туск заявив, що "найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє".
"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - підкреслив очільник польського уряду.
Туск також запевнив, що Україна добре знає, яка зброя призначена для оборони, а яка – для нападу.
"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою – нашою польською, американською, європейською – з боку України немає", - підсумував він.
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе