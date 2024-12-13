Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
У п'ятницю, 13 грудня, уряд Італії надав громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею через його італійське походження
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, Мілей перебуває в Римі, де зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні і візьме участь у щорічному фестивалі її партії "Брати Італії", який відбудеться в суботу.
За словами джерела, на слова якого посилається видання, уряд надав аргентинському лідеру італійське громадянство, що викликало гнівну реакцію з боку деяких політиків, а в соціальних мережах - людей, які протестують проти надання громадянства Мілеї, у той час, як його важко отримати дітям мігрантів, народженим в Італії.
В Італії законодавство про громадянство базується на принципі "jus sanguinis", що в перекладі означає право крові. Це дозволяє навіть віддаленим нащадкам італійців отримувати громадянство. Натомість вимоги для іноземців, які живуть в Італії, є значно жорсткішими. Промігрантські групи виступають за проведення референдуму на тему спрощення цих правил, але права коаліція Джорджії Мелоні відкидає ці ініціативи.
Депутат Ріккардо Маджі з опозиційної партії "Європа +" охарактеризував надання громадянства Мілею як "неприпустиму дискримінацію" щодо молодих людей, які повинні чекати багато років на отримання такого ж статусу.
Під час попереднього візиту до Італії в лютому Мілей підкреслив, що відчуває себе "на 75% італійцем", оскільки його дідусі та бабусі мали італійське походження, і він висловив свою пристрасть до італійської опери.
Хав'єр Мілей, як лідер лібертаріанської партії, та консервативна прем'єр-міністр Джорджія Мелоні підтримують тісні стосунки. Під час їхньої зустрічі в Буенос-Айресі минулого місяця аргентинський президент подарував італійському колезі статуетку у формі його самого з бензопилою, що стало символом іміджу Мілея.
- У березні аргентинського президента Хав'єра Мілея звинуватили в лицемірстві після того, як він підвищив собі заробітну плату на 48%, водночас приймаючи пакет заходів жорсткої економії.
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