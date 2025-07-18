Президент Чехії Павел підписав закон про криміналізацію комуністичної пропаганди
Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до Кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, прирівнюючи її до нацистської пропаганди
Про це повідомляє Euractiv.
Оновлене законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ворожнечі".
Як зазначили у виданні, зміни до законодавства внесли у відповідь на заклики чеських історичних інституцій, зокрема Інституту дослідження тоталітарних режимів, усунути, на їхню думку, правову нерівновагу.
Своєю чергою Комуністична партія Богемії і Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катаржина Конечна, і яка нині входить до нової виборчої коаліції під назвою "Stačilo" ("Досить"), назвала рішення політично вмотивованим.
"Це ще одна невдала спроба витіснити KSČM за межі закону та залякати критиків нинішнього режиму", – йдеться у заяві партії.
У виданні відмітили, що поки незрозуміло, як новий закон застосовуватиметься до таких партій, як KSČM. Наразі партія не представлена в парламенті, однак останні опитування дають її коаліції 5% підтримки — достатньо, щоб повернутися до нижньої палати після жовтневих виборів.
- Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) провела з'їзд у Підмосков'ї, на якому було вирішено повернутися до вшанування особи радянського диктатора Йосипа Сталіна, винного у геноциді українців та інших окупованих СРСР народів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе