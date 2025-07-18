Президент Чехії Павел підписав закон про криміналізацію комуністичної пропаганди

Про це повідомляє Euractiv.

Оновлене законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ворожнечі".

Як зазначили у виданні, зміни до законодавства внесли у відповідь на заклики чеських історичних інституцій, зокрема Інституту дослідження тоталітарних режимів, усунути, на їхню думку, правову нерівновагу.

Своєю чергою Комуністична партія Богемії і Моравії (KSČM), яку очолює депутатка Європарламенту Катаржина Конечна, і яка нині входить до нової виборчої коаліції під назвою "Stačilo" ("Досить"), назвала рішення політично вмотивованим.

"Це ще одна невдала спроба витіснити KSČM за межі закону та залякати критиків нинішнього режиму", – йдеться у заяві партії.

У виданні відмітили, що поки незрозуміло, як новий закон застосовуватиметься до таких партій, як KSČM. Наразі партія не представлена в парламенті, однак останні опитування дають її коаліції 5% підтримки — достатньо, щоб повернутися до нижньої палати після жовтневих виборів.