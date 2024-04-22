Президент Ізраїлю назвав Іран "імперією зла" і закликав Європу терміново прокинутися

Його слова наводить Politico.

"Європа може заплатити високу ціну в майбутньому, якщо не боротиметься з цією імперією зла", - наголосив президент Ізраїлю.

Він зазначив, що іранський уряд надає тисячі безпілотників для використання Росією у війні проти України, і водночас Тегеран просуває свою ядерну програму. Герцог описав Іран як "імперію зла".

"Я думаю, що Європа має прокинутися, і терміново, тому що вони цього не розуміють... Якщо ви не прокинетеся і не будете настільки сильними, наскільки це можливо, і не боротиметеся з цією імперією зла разом із коаліцією, яку ви маєте в НАТО, Європа може заплатити ціну в майбутньому", - наголосив ізраїльський політик.

Герцог також заявив, що вважає президента США Джо Байдена "великим другом Ізраїлю", попри заклики американського лідера до припинення вогню в Секторі Гази та опозицію до запланованого штурму Рафаха.