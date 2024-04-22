Президент Ізраїлю назвав Іран "імперією зла" і закликав Європу терміново прокинутися
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що європейські лідери насправді не розуміють, яку небезпеку становить Іран на Близькому Сході та за його межами
Його слова наводить Politico.
"Європа може заплатити високу ціну в майбутньому, якщо не боротиметься з цією імперією зла", - наголосив президент Ізраїлю.
Він зазначив, що іранський уряд надає тисячі безпілотників для використання Росією у війні проти України, і водночас Тегеран просуває свою ядерну програму. Герцог описав Іран як "імперію зла".
"Я думаю, що Європа має прокинутися, і терміново, тому що вони цього не розуміють... Якщо ви не прокинетеся і не будете настільки сильними, наскільки це можливо, і не боротиметеся з цією імперією зла разом із коаліцією, яку ви маєте в НАТО, Європа може заплатити ціну в майбутньому", - наголосив ізраїльський політик.
Герцог також заявив, що вважає президента США Джо Байдена "великим другом Ізраїлю", попри заклики американського лідера до припинення вогню в Секторі Гази та опозицію до запланованого штурму Рафаха.
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