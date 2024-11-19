Президент Литви Науседа поговорив із Трампом про Україну

Про це повідомляє LRT.

Під час розмови Науседа привітав Трампа з перемогою на виборах та підтвердив міцність стратегічного партнерства між Литвою та США.

Лідери також обговорили питання підтримки України та вплив співпраці Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї на глобальну безпеку.

"Я дякую новообраному президенту США за теплі слова на адресу Литви щодо її зусиль зі зміцнення оборони, - зазначив Науседа. - Приємно усвідомлювати, що Трамп добре знайомий з безпековою ситуацією в регіоні та викликами в енергетичній системі, з якими стикається Україна напередодні зимового сезону".

У офісі Науседи зазначили, що "президент висловив своє схвалення планам нової адміністрації США щодо досягнення миру шляхом демонстрації сили і підкреслив необхідність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, тим самим стримуючи амбіції інших авторитарних режимів".

Крім того, президент Литви акцентував увагу на міцних оборонних зв'язках між Литвою та США, відзначивши, що за останні кілька років було підписано низку нових угод на постачання зброї та військової техніки.

Науседа також заявив, що Литва готова зміцнювати взаємодію з США у сферах бізнесу, інновацій та енергетики.