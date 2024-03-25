Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони

Про це йдеться на сайті канцелярії литовського президента.

Зазначено, що Науседа з урахуванням пропозиції прем'єрки Литви Інгріди Шімоніте підписав укази про звільнення колишнього глави міноборони країни Арвідаса Анушасукаса, який подав у відставку 16 березня, та про призначення Лаурінаса Кащюнаса новим очільником оборонного відомства країни.

До того, як обійняти посаду очільника міністра національної оборони Литви, Кащюнас був головою комітету з національної безпеки та оборони в сеймі держави.