Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа сьогодні, 25 березня, призначив нового міністра національної оборони - Лаурінаса Кащюнаса
Про це йдеться на сайті канцелярії литовського президента.
Зазначено, що Науседа з урахуванням пропозиції прем'єрки Литви Інгріди Шімоніте підписав укази про звільнення колишнього глави міноборони країни Арвідаса Анушасукаса, який подав у відставку 16 березня, та про призначення Лаурінаса Кащюнаса новим очільником оборонного відомства країни.
До того, як обійняти посаду очільника міністра національної оборони Литви, Кащюнас був головою комітету з національної безпеки та оборони в сеймі держави.
- 16 березня литовська прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте отримала заяву про відставку Арвідаса Анушаускаса з посади міністра оборони.
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