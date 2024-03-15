Президент Палестинської автономії призначив нового прем'єр-міністра
У четвер, 14 березня, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас призначив свого союзника і провідного бізнесмена Мохаммеда Мустафу прем'єр-міністром і доручив йому сприяти реформуванню Палестинської автономії
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначили, що призначення нового уряду стало демонстрацією готовності президента Аббаса задовольнити вимоги міжнародної спільноти щодо змін в управлінні Палестинською автономією.
На Мустафу, який допоміг організувати відновлення Гази після попереднього конфлікту, покладено завдання очолити роботу з надання допомоги та відбудови території та реформувати інститути Палестинської автономії.
Довідково: Палестинська автономія, створена відповідно до тимчасової мирної угоди, відомої як Угоди Осло, здійснює обмежене управління над частинами окупованого Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть зробити основою своєї майбутньої незалежної держави.
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У понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестини Мохаммед Штайє заявив, що йде у відставку, щоб дати можливість сформувати широкий консенсус серед палестинців щодо політичних домовленостей після війни Ізраїлю ХАМАС.
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