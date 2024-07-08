Президент Південної Кореї озвучив умову надання Україні військової допомоги

Про це він розповів у інтерв’ю Reuters.

Юн Сок Йоль запевнив, що обговорить із лідерами НАТО загрозу Північної Кореї для Європи, яку вона становить через її військові зв’язки з РФ.

Президент Південної Кореї акцентував: його держава прийматиме рішення стосовно військової допомоги Україні дивлячись на те, як діятиме нова військова угода Москви і Пхеньяна.

"Військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю становить явну загрозу та серйозний виклик миру та безпеці на Корейському півострові та в Європі", - сказав Юн Сок Йоль.

Зазначено, що Південна Корея висловила свій протест, коли РФ і КНДР у червні підписали у Пхеньяні договір про "взаємну оборону".