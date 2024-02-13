Президент Румунії скликає радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні
Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав на 21 лютого засідання найвищої ради національної оборони. Будуть обговорювати розвиток безпекової ситуації в Чорноморському регіоні на тлі війни в Україні та наслідки агресії РФ для Румунії
Про це повідомляє NewsMaker.
В адміністрації румунського президента заявили, що Йоганніс має намір обговорити на засіданні радбезу "розвиток ситуації із безпекою у Чорноморському регіоні в контексті агресії Росії проти України та наслідки для Румунії, прогрес в галузі оборонного планування, зокрема реалізацію програм озброєння".
Окрім цього, під час зустрічі обговорюватиметься звіт із роботи оперативної ради кібербезпеки за минулий рік, звіт найвищої ради нацоборони за 2023 рік та інші актуальні питання у сфері безпеки Румунії.
- Раніше прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив переконання, що дронна атака на Україну в ніч на 10 лютого не несла загрози його країні, адже РФ не має підстав нападати.
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