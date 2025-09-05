Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань

Оксана Ліховід
5 вересня, 2025 п'ятниця
12:26
Спорт Александер Чеферін

Попри війну в Україні, президент УЄФА Александер Чеферін фактично лобіює повернення юнацьких збірних Росії до міжнародного футболу, дедалі менше приховуючи свою проросійську позицію

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав громадський діяч, автор і ведучий "Зупини лося" Костянтин Андріюк.

"Президент всесвітньої футбольної організації FIFA Джанні Інфантіно роками підтримує зв’язки з Путіним. Саме за їхньої згоди Росія отримала право провести чемпіонат світу з футболу у 2018 році. І нині виникає підозра, що Джанні Інфантіно засипаний доларами й кривавими рублями РФ.

Очевидно, що президент УЄФА Александер Чеферін сидить і думає: Інфантіно бере гроші від Росії, а йому - лише крихти. Можливо, саме тому Чеферін виступає за повернення юнацьких збірних Росії до міжнародних змагань", - наголосив Андріюк.

За словами громадського діяча, УЄФА байдуже до вбивств в Україні, до руйнувань, до страждань дітей. Якби не громадський осуд і принципова позиція європейських футбольних країн, УЄФА та FIFA не позбавили б Росію участі в міжнародних турнірах.

"Тепер вони намагаються повернути Росію до великого футболу. Роблять це поступово: спершу - юнацькі збірні. Бо одразу повернути збірну РФ - це спричинить грандіозний скандал. А от почати з команди U-17 - це ж діти.

Все дуже просто й банально: їм потрібні ці рублі. І президент УЄФА Александер Чеферін уже майже не приховує своєї проросійської позиції й говорить про це відкрито", - додав Андріюк.

  • У пʼятницю, 5 вересня, у 1-му турі кваліфікації ЧС-2025 Україна зіграє проти Франції, Італія проти Естонії, а Ісландія з Азербайджаном.

 

