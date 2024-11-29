Президентка Мексики Шейнбаум заперечила заяву Трампа, нібито вона погодилася закрити американсько-мексиканський кордон

Про це пише CNN.

"Кожен має свій власний спосіб спілкування, але я можу запевнити вас, я даю вам впевненість, що ми ніколи не запропонуємо — і ми були б на це нездатні — закрити кордон. Це ніколи не було нашим підходом, і, звичайно, ми з цим не згодні", — сказала Шейнбаум під час пресконференції.

Це була її відповідь після того, як Трамп заявив, що у них була "продуктивна розмова" під час їхніх перших переговорів після оголошення про введення мит проти Мексики, які передбачають 25% мита на всі продукти з цієї країни та з Канади. Трамп заявив, що цей крок стане помстою за нелегальну імміграцію та "злочинність і наркотики", які перетинають кордон.

У публікації в Truth Social Трамп заявив, що Шейнбаум нібито "погодилася зупинити міграцію через Мексику та до Сполучених Штатів, фактично закривши південний кордон".

Шейнбаум сказала, що вона поділилася з новообраним президентом США імміграційною стратегією Мексики та підкреслила, що "позиція її країни полягає в тому, щоб не закривати кордони".

"У нашій розмові з президентом Трампом я пояснив йому комплексну стратегію, якої дотримується Мексика для вирішення проблеми міграції, поважаючи права людини. Завдяки цьому мігрантам і караванам надається допомога ще до того, як вони прибудуть до кордону. Ми повторюємо, що позиція Мексики полягає не в тому, щоб закрити кордони, а в тому, щоб будувати мости між урядами та між народами", - написала Шейнбаум у X.