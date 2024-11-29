Президентка Мексики Шейнбаум заперечила заяву Трампа, нібито вона погодилася закрити американсько-мексиканський кордон
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заперечила те, що пропонувала новообраному президенту США Дональду Трампу закрити кордон Мексики зі Сполученими Штатами
Про це пише CNN.
"Кожен має свій власний спосіб спілкування, але я можу запевнити вас, я даю вам впевненість, що ми ніколи не запропонуємо — і ми були б на це нездатні — закрити кордон. Це ніколи не було нашим підходом, і, звичайно, ми з цим не згодні", — сказала Шейнбаум під час пресконференції.
Це була її відповідь після того, як Трамп заявив, що у них була "продуктивна розмова" під час їхніх перших переговорів після оголошення про введення мит проти Мексики, які передбачають 25% мита на всі продукти з цієї країни та з Канади. Трамп заявив, що цей крок стане помстою за нелегальну імміграцію та "злочинність і наркотики", які перетинають кордон.
У публікації в Truth Social Трамп заявив, що Шейнбаум нібито "погодилася зупинити міграцію через Мексику та до Сполучених Штатів, фактично закривши південний кордон".
Шейнбаум сказала, що вона поділилася з новообраним президентом США імміграційною стратегією Мексики та підкреслила, що "позиція її країни полягає в тому, щоб не закривати кордони".
"У нашій розмові з президентом Трампом я пояснив йому комплексну стратегію, якої дотримується Мексика для вирішення проблеми міграції, поважаючи права людини. Завдяки цьому мігрантам і караванам надається допомога ще до того, як вони прибудуть до кордону. Ми повторюємо, що позиція Мексики полягає не в тому, щоб закрити кордони, а в тому, щоб будувати мости між урядами та між народами", - написала Шейнбаум у X.
Військово-морські сили Мексики у п'ятницю, 19 жовтня, під час морської операції вилучили найбільшу за всю історію країни партію наркотиків вартістю 100 мільйонів доларів.
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