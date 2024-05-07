Придністровський конфлікт має бути вирішений лише мирним шляхом, - президентка Молдови Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готова вирішувати питання з окупованим Росією Придністров'ям воєнним шляхом
Про це вона заявила в інтерв'ю Юрію Дудю.
"Для нас вирішення придністровського конфлікту можливе лише мирним шляхом, - наголосила президентка, додавши, що навіть, якби надійшла пропозиція "вибити миротворців із Придністров'я", вона б її не прийняла. - Для нас дуже важливий мир".
Окрім цього очільниця країни спростувала чутки про те, що Україна пропонувала Молдові військову інтервенцію в окуповану Росією територію.
"Ніколи не було жодних офіційних заяв. Попри те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації, офіційно й з усією відповідальністю я вам говорю, що не було такої пропозиції", - підсумувала Санду.
- У Молдові 29 березня почали будувати повітряну лінію електропередачі (ЛЕП), за допомогою якої Кишинів планує позбутися залежності від електрики з невизнаного Придністров'я.
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