Придністровський конфлікт має бути вирішений лише мирним шляхом, - президентка Молдови Санду

Про це вона заявила в інтерв'ю Юрію Дудю.

"Для нас вирішення придністровського конфлікту можливе лише мирним шляхом, - наголосила президентка, додавши, що навіть, якби надійшла пропозиція "вибити миротворців із Придністров'я", вона б її не прийняла. - Для нас дуже важливий мир".

Окрім цього очільниця країни спростувала чутки про те, що Україна пропонувала Молдові військову інтервенцію в окуповану Росією територію.

"Ніколи не було жодних офіційних заяв. Попри те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації, офіційно й з усією відповідальністю я вам говорю, що не було такої пропозиції", - підсумувала Санду.