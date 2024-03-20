"Прильот у Придністров'ї": МВС Молдови заявило, що це монтаж

Про це Адріан Ефрос заявив 20 березня в інтерв'ю виданню Ziarul de Gardă.

За словами Ефроса, "прильот у Придністров'ї" це лише відеомонтаж.

"Це була частина кампанії дезінформації, яка покликана викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян. Це монтаж, жодного вибуху не було. Фахівці висловляться докладніше. Але це було частиною кампанії дезінформації та спробою спровокувати нестабільність", - заявив очільник МВС Молдови.

"Перший Придністровський" писав, що невизнана "ПМР" звернеться до Інтерполу за фактом атаки дрона-камікадзе на військову частину у Тирасполі.

"Не ознайомившись із первинними матеріалами слідчих дій, цей брехливий висновок міг зробити лише повністю некомпетентний чи афілійований чиновник", - відреагувала місцева "влада" на заяву Ефроса.

У неділю, 17 березня, пропагандисти з невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" випустили повідомлення щодо удару за допомогою БПЛА по військовій частині в місті Тирасполі.

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