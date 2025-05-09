"Принципово не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в конфлікт між Пакистаном та Індією
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не втручатиметься в конфлікт між Пакистаном та Індією, назвавши бойові дії між двома ядерними державами "принципово не їхньою справою"
Про це повідомляє Guardian.
Венс запевнив, що США прагнутимуть деескалації конфлікту, але не можуть змусити жодну зі сторін скласти зброю.
"Ми можемо спробувати заохотити цих людей до деескалації, але ми не збираємося втручатися у війну, яка принципово не наша справа і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її", – сказав Венс, додавши, що країна продовжуватиме боротьбу за припинення конфлікту дипломатичними каналами.
Він висловив сподівання, що це не переросте в ширшу регіональну війну або ядерний конфлікт.
"Ми сподіваємося, що Індія відреагує на цей теракт таким чином, щоб це не призвело до ширшого регіонального конфлікту", – сказав Венс, маючи на увазі нещодавній напад ісламістських бойовиків у Кашмірі, - І ми, чесно кажучи, сподіваємося, що Пакистан, тією мірою, якою він відповідає за це, співпрацюватиме з Індією, щоб забезпечити вистежування та розправу з терористами, які іноді діють на їхній території".
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