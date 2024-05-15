Приватний літак Трампа зіткнувся з іншим бортом у Флориді

Про це повідомляє CNBC.

"Приватний Boeing 757 благополучно приземлився в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч. Під час руління його крило торкнулося припаркованого й порожнього корпоративного літака", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося ще у неділю вранці, проте Федеральне управління цивільної авіації повідомило про подію у вівторок.

Наразі невідомо, чи був Дональд Трамп у літаку. Натомість внаслідок зіткнення люди не постраждали.