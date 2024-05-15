Приватний літак Трампа зіткнувся з іншим бортом у Флориді
Літак колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Boeing 757 зіткнувся з іншим бортом в аеропорту у Флориді
Про це повідомляє CNBC.
"Приватний Boeing 757 благополучно приземлився в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч. Під час руління його крило торкнулося припаркованого й порожнього корпоративного літака", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це сталося ще у неділю вранці, проте Федеральне управління цивільної авіації повідомило про подію у вівторок.
Наразі невідомо, чи був Дональд Трамп у літаку. Натомість внаслідок зіткнення люди не постраждали.
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