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Приватний літак Трампа зіткнувся з іншим бортом у Флориді

15 травня, 2024 середа
06:47
Світ Дональд Трамп
Зміст

Літак колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Boeing 757 зіткнувся з іншим бортом в аеропорту у Флориді

Про це повідомляє CNBC.

"Приватний Boeing 757 благополучно приземлився в міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч. Під час руління його крило торкнулося припаркованого й порожнього корпоративного літака", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося ще у неділю вранці, проте Федеральне управління цивільної авіації повідомило про подію у вівторок.

Наразі невідомо, чи був Дональд Трамп у літаку. Натомість внаслідок зіткнення люди не постраждали.

  • 30 квітня поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил Сполучених Штатів.

Теги:
Дональд Трамп
США
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