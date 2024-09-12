Білий дім завершує розробку планів щодо ударів України по Росії, поки Путін ескалує війну іранськими ракетами. Акценти світових ЗМІ 12 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 вересня.

Білий дім завершує розробку планів щодо ударів України по Росії

Фото: gettyimages

Білий дім завершує розробку планів щодо розширення зон, куди Україна може завдати удару всередині Росії

Переговори велися в тісному колі невеликої групи чиновників у Білому домі, повідомляє Politico.

За словами одного з учасників дебатів, переговори проходили в тісному колі невеликої групи чиновників у Білому домі. Всі вони зберігали анонімність, оскільки не були уповноважені публічно говорити про ці розмови.

Деталі плану все ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може вражати зброєю американського та британського виробництва, підкреслює видання.

Вони також обговорили, як запобігти новим транскордонним атакам з боку Росії, зокрема, США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для завдавання ударів по території Росії.

У Politico відзначають, нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну в тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа.

У червні в інтерв'ю PBS Newshour радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США можуть бути готові розширити територію, на якій вони дозволять Україні використовувати американську зброю в Росії.

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді, – сказав тоді він. – Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару у відповідь".

Відповідаючи на запитання, чи зніме адміністрація обмеження на далекобійну зброю, Байден сказав журналістам у вівторок: "Ми працюємо над цим зараз".

Тема набула особливої гостроти після того, як США підтвердили, що Іран успішно доставив балістичні ракети до Росії.

Медіа нагадує, що упродовж кількох місяців американські високопосадовці чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання американської зброї на території Росії. У травні адміністрація Байдена вирішила дозволити Україні використовувати певні види озброєнь для завдавання ударів по території Росії, але заборонила Києву використовувати ракети дальнього радіусу дії.

Британські лідери оборонного відомства вже кілька тижнів обговорюють зі своїми американськими колегами питання про те, щоб отримати згоду США на використання Україною британських ракет Storm Shadow для завдання ударів по території Росії. За словами однієї особи, знайомої з переговорами, рішення не було досягнуто, але це питання буде частиною дискусії між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, коли вони зустрінуться в Білому домі в п'ятницю.

Дискусії між Вашингтоном і Києвом про послаблення політики адміністрації Байдена щодо України розпочалися після того, як 30 серпня міністр оборони України Рустем Умеров відвідав Вашингтон. Під час цього візиту він представив американським офіційним особам список високоцінних цілей, які українські військові могли б вразити на території Росії, якщо США послаблять обмеження.

Путін ескалує війну іранськими ракетами

Путін ескалує українську війну іранськими ракетами, таке припущення роблять Ентоні Блінкен і Девід Ламмі, пише The Guardian.

Як відзначає видання, занепокоєння ескалацією було однією з причин, чому Києву не було надано дозволу на використання західної зброї дальнього радіусу дії для ударів по цілях в Росії.

Натомість Блінкен сказав, що США з першого дня пристосовувалися і адаптувалися в міру того, як змінювалися потреби та поле бою.

"Ми бачимо, що Росія продовжує і навіть посилює свої напади в Україні, на цивільне населення, енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. І зараз ми бачимо, як Росія придбала балістичні ракети в Ірану, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Тож якщо хтось і вдається до ескалації, то це, схоже, пан Путін і Росія", – сказав тоді Блінкен.

Тим часом Девід Ламмі підкреслює, що саме Путін пішов на ескалацію цього тижня, відвантаживши балістичні ракети з Ірану.

"Ми бачимо цю нову вісь: Росія, Іран, Північна Корея. Ми закликаємо Китай не кидати жереб з цією групою ренегатів", – додав він.