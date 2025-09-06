Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 вересня.

Європа і США закликають один одного до економічного тиску на Росію

Видання New York Post пише про заклик Зеленського до Словаччини припинити купувати російську нафту. Під час зустрічі президент України закликав прем'єр-міністра Словаччини більше не купувати російську нафту. Таким чином Зеленський підтримав заклики Білого дому, озвучені цього тижня до європейських країн, припинити сприяти головному джерелу доходів Москви для її війни проти Києва.

Зеленський зустрівся зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо на Закарпатті і повідомив, що Київ "готовий постачати газ і нафту до Словаччини, але тільки якщо це не російський газ або російська нафта, тому що ми перебуваємо у стані війни – це головне".

Щоб посилити санкції на Росію, ЄС відправляє делегацію до США. Там готуватимуть спільні обмеження проти Росії, йдеться на сторінках Politico. Брюссель сподівається, що Вашингтон посилить тиск на Кремль, заявив у п'ятницю президент Європейської ради Антоніу Кошта.

"Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, щоб посилити тиск за допомогою нових прямих і вторинних санкцій", – сказав Кошта на прес-конференції в Ужгороді після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Хто саме увійде до складу делегації, він не повідомив. Наразі представник Європейської комісії лише повідомив Politico, що делегацію очолить Девід О'Салліван, посланець ЄС з питань санкцій.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, покликаний "привести президента Путіна до столу переговорів", буде оприлюднений на початку вересня.

Україна та її союзники вже давно закликають США ввести більш суворі санкції проти Москви, щоб вичерпати військовий бюджет російського диктатора.

Однак, видання CNN пише, що саме Європу Трамп і Путін звинувачують у тому, що мирні зусилля в Україні не дають результатів. "Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі", йдеться у матеріалі CNN.

"Президенти США і Росії зараз обидва виділяють Європу, оскільки через три тижні після їхнього гучного, але малоефективного саміту на Алясці зусилля з припинення війни в Україні, перебувають у стані стагнації", – зазначають автори матеріалу.

У четвер, під час телефонної розмови з європейськими лідерами, Трамп закликав Європу до більш активних дій, хоча єдині додаткові дипломатичні кроки, пов'язані з війною, роблять трансатлантичні союзники США, які намагаються виробити гарантії безпеки для захисту України після укладення будь-якої мирної угоди.

Останній поворот у непередбачуваній дипломатії президента щодо України стався на наступний день. Трамп повідомив журналістам, що планує незабаром знову поговорити з Путіним, щоб обговорити "що ми будемо робити". Він відмовився сказати, чи підпише суворі прямі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить гальмувати його мирну ініціативу. Російський президент проігнорував уже кілька двотижневих термінів, останній з яких закінчується в п'ятницю.

"Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені. І якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Трамп дійсно розмовляв з Володимиром Зеленським у четвер, разом з іншими європейськими лідерами. Але повідомляють, що в офіційних повідомленнях США після розмови європейці зазнали більшої критики, ніж Росія.

Трамп "наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива ЄС за один рік", – заявив представник Білого дому після розмови. "Президент також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування військових дій Росії", – додав представник.

Оптимізм Путіна і церковні справи в Україні

Путін все ж упевнений у своїх успіхах, а сценарію, що вів би до економічного провалу він не бачить, навіть попри те, що доповідають йому міністри. Він не хоче взагалі чути про економічні проблеми. Міністр економіки РФ та інші експерти, наближені до Кремля, попереджають, що російська економіка може застигнути в стагнації, але президент Росії з цим не згоден. Так описує реакцію Путіна видання Spiegel.

Незважаючи на те, що експерти оприлюднюють песимістичні прогнози, президент Росії Володимир Путін відкинув побоювання щодо стагнації економіки своєї країни. Економіка Росії потребує "м'якої посадки", щоб взяти інфляцію під контроль, заявив глава Кремля під час виступу на економічному форумі у Владивостоці. "Я впевнений, що в кінцевому підсумку нам вдасться вирішити питання щодо підтримки необхідних темпів економічного зростання при мінімальному рівні інфляції", – сказав він.

Spiegel цитує слова міністра економіки Максима Решетнікова, який попереджав, що російська економіка охолоджується значно швидше, ніж очікув уряд. Він сказав, що прогноз зростання на рівні 2,5% незабаром буде значно знижено.

Його попередник і нинішній глава Сбербанку Герман Греф навіть говорив про "технічну стагнацію", в якій країна перебувала у другому кварталі. Липень і серпень також вказували на те, що зростання наближається до нуля, сказав Греф.

Увагу міжнародних видань також привернула тема проросійської церкви в Україні. Associated Press пише, що Україна хоче заборонити УПЦ МП – церкву, яка пов'язана з провоєнною московською церквою.

"Український уряд заявив, що одна з гілок православної церкви не розірвала свої давні зв'язки з Москвою і незабаром може бути заборонена", – повідомляє видання.

Автор статті пише, що це підкреслює важливу роль релігії в умовах протистояння російській агресії.

"Православне християнство є домінуючою релігією як у Росії, так і в Україні, і слугує культурним та духовним полем битви на тлі ширшої війни", – йдеться у статті.

Черговий крок до заборони було зроблено через рік після того, як український парламент ухвалив закон про заборону церков пов'язаних із РПЦ. Російська православна церква рішуче підтримала російське вторгнення в Україну, додають у публікації. Закон дозволив забороняти будь-які організації, пов'язані з російською церквою, а уряд розпочав розслідування щодо УПЦ МП, яка має багатовікові зв'язки з Москвою.