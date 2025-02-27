ЄС стурбований відсутністю гарантій безпеки для України від Трампа, без них Росія може напасти знову. Акценти світових ЗМІ 27 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 лютого.

ЄС стурбований відсутністю гарантій безпеки для України від Трампа

Дональд Трамп, Фото: gettyimages

Президент Франції Емманюель Макрон не зміг отримати конкретних запевнень від президента США Дональда Трампа щодо американських гарантій безпеки для України під час візиту до Білого дому цього тижня, пише Politico.

У середу вранці президент Франції поінформував лідерів ЄС про свій візит до Вашингтона під час терміново скликаної 30-хвилинної відеоконференції.

"Сказав, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо підтримки. Отже, дійсно, стратегічна невизначеність з цього питання залишається", – сказав дипломат ЄС.

Попри те, що США та Росія ведуть переговори про припинення війни, в яких не беруть участі Київ і Європа, столиці, зокрема Париж і Лондон, намагаються створити миротворчу місію для України, якщо вдасться домовитися про це.

Гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому російському нападу, є ключовим питанням. Видання наголошує, що і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, і президент України Володимир Зеленський цього тижня вирушають до Вашингтона зі спільною метою – домогтися від США військових зобов'язань.

"Я не збираюся давати гарантії безпеки, які виходять за рамки дуже великих. Ми попросимо Європу зробити це, тому що ... Європа є їхнім сусідом, але ми збираємося переконатися, що все пройде добре", – сказав Трамп після засідання кабміну, залишаючись невизначеним щодо будь-яких гарантій з боку США.

Хоча адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що американські війська не братимуть участі, європейці все ще сподіваються, що США можуть надати підтримку, яка могла б передбачати збір розвідданих, протиповітряну оборону та військові перевезення.

"Це була марна трата часу", – зазначив тим часом високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у зустрічі. А інший додав: "Ми, як Європа, зараз досить самотні в цьому питанні".

Певний рівень участі США в будь-якому європейському військовому розгортанні в Україні має вирішальне значення: Стармер, який зустрічається з Трампом у четвер, нещодавно заявив, що після підписання мирної угоди має бути "американська підтримка" для стримування Росії. Тим часом наступний імовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу вирушив до Парижа, щоб простежити за ходом переговорів Макрона з Трампом.

В умовах невизначеності щодо того, що США робитимуть в Україні, європейські лідери намагаються виробити спільну лінію. Тож у неділю в Лондоні відбудеться зустріч між Стармером і лідерами ЄС щодо спільних планів у сфері оборони та безпеки. Після цього 6 березня відбудеться Європейська рада, на яку зберуться лідери ЄС.

За словами ще одного дипломата, в рамках своїх регулярних зустрічей у середу посли ЄС обговорювали, як виглядатиме тривалий мир для ЄС і які гарантії безпеки може надати ЄС. Також ішлося про призначення спеціального представника ЄС, який би брав участь у будь-яких мирних переговорах від імені блоку. Однак поки що Трамп не виявив жодного інтересу до участі європейців у переговорах, які він веде з Росією.

Без гарантій безпеки від США Росія може знову напасти на Україну

Кір Стармер. Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, що Путін може знову напасти на Україну, якщо США не нададуть гарантій безпеки, повідомляє The Guardian.

Оскільки майбутнє української безпеки висить на волосині, він закликав президента надати підтримку США миротворчим силам на чолі з Великою Британією та Францією, заявивши, що це єдиний спосіб уникнути того, щоб Росія знову втягнула Європу у війну.

Однак, зауважує видання, прем'єр-міністру доведеться докласти значних дипломатичних зусиль, щоб залучити США на свій бік, після того як Трамп заявив на своєму першому засіданні кабінету міністрів у середу, що він не планує надавати гарантії безпеки Україні, додавши, що не має наміру надавати Україні гарантії безпеки.

"Ми хочемо, щоб це зробила Європа", – сказав Трамп.

Після шаленого тижня міжнародної дипломатії Стармер прибув до Вашингтона для найбільшого випробування, оскільки він намагається збалансувати безпекові та економічні інтереси Великої Британії зі збереженням добрих відносин із непередбачуваним президентом.

Візит відбувається лише через два дні після того, як президент Франції Емманюель Макрон застеріг Трампа від капітуляції України, і за 24 години до прибуття Володимира Зеленського до Білого дому. Очікується, що обидва лідери візьмуть участь в оборонному саміті в Лондоні в неділю.

Планується, що на переговорах прем'єр-міністр чітко заявить, що присутність британських військових на землі буде залежати від надання підтримки з боку США, включаючи повітря, логістику та зв'язок.

"Гарантії безпеки мають бути достатніми, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, тому що я стурбований тим, що якщо буде припинення вогню без підтримки, це просто дасть йому можливість перечекати і повернутися, тому що його амбіції щодо України досить очевидні для всіх", – підкреслив він.

Він також зауважив, що рішення про участь британських військ у будь-якій миротворчій місії, яка може поставити їх на лінію фронту конфлікту з Росією, було прийнято нелегко.

"Це виважене рішення. Ми все ще обговорюємо, як це може виглядати", – додав Стармер.

Перед своїм візитом до Вашингтона Зеленський підтвердив, що угода про розподіл частини українських мінеральних багатств зі США була узгоджена, хоча він додав, що початкова угода була радше рамковою і що він також все ще потребує американських гарантій безпеки.

Однак президент США, схоже, одразу ж відкинув вимоги про підтримку. Поряд із тим заявив про співпрацю з Україною у сфері рідкісноземельних елементів, які їм дуже потрібні.

Британські посадовці наголошують, що переговори у Білому домі – це лише початок процесу, в якому дуже мало вже узгоджено, і вони триватимуть тижнями.

За останні тижні Трамп похитнув трансатлантичний альянс і західний консенсус щодо України, занепокоївши європейські країни тим, що зблизив США з Москвою, зокрема в Організації Об'єднаних Націй. Проте Стармер іде на переговори з чітким меседжем, що Путін є агресором, після того як президент США неправдиво заявив, що Україна розпочала війну.

"Агресор тут один, і це Росія, яка явно порушує статут ООН. Росія може покласти край цьому конфлікту вже завтра, вивівши свої війська і припинивши агресію, – підкреслив Стармер в інтерв'ю The Guardian. – Усі подальші дискусії про переговори, про гарантії безпеки повинні розглядатися в цьому контексті. Вони агресор. Вони вторглися і окупували суверенну країну в Європі й вони несуть повну відповідальність за цей конфлікт".

Трохи раніше, у своїй несподіваній промові у вівторок, Стармер оголосив про рекордне збільшення оборонних витрат Великої Британії з часів закінчення холодної війни. Бюджет зросте до 2,5% ВВП до 2027 року – на три роки раніше, ніж планувалося, і з амбіціями досягти 3% коштом скорочення витрат на допомогу, що викликало занепокоєння багатьох лейбористських депутатів.

На запитання, чи може він заспокоїти британців щодо перспективи подальшого конфлікту, прем'єр-міністр відповів, що уряд вживає необхідних заходів, щоб убезпечити країну.

У Білому домі Стармера супроводжуватимуть міністр закордонних справ Девід Леммі, радник з питань національної безпеки Джонатан Павелл та керівник його апарату Морган Максвіні. Новий посол Великої Британії у Вашингтоні Пітер Мандельсон, ймовірно, також буде там.