Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 жовтня.

Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають

фото: Getty Images

Європа переймається тим, що вже перебуває у стані війни, але Америка цього не помічає, пише CNN.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але й миру вже немає", – сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц у вересні.

Його попередження, зауважує CNN, можливо, не має такого фатального підтексту, як слова сера Едварда Грея напередодні Першої світової війни: "У всій Європі гаснуть вогні". Але вони сигналізували про переломний момент в історії на тлі численних вторгнень у повітряний простір країн НАТО підозрюваних російських дронів і військових літаків, а також інших загрозливих дій на морі та в кіберпросторі.

Протягом 80 років Європа вважала свій мир непорушним. Тепер вона вже не може бути в цьому впевнена. Модним словом для нової епохи невизначеності є "сіра зона" – стан, в якому немає нічого чорного чи білого, ні повної війни, ні повного миру.

Мерц не єдиний, хто висловлює таку стурбованість. Колишній глава НАТО Джордж Робертсон, співавтор огляду оборонної політики британського уряду, висловив занепокоєння з приводу нещодавніх кібератак і попередив, що цивільна інфраструктура не готова до них.

"Чи можемо ми уявити, що все це – лише збіг обставин, коли саботаж відбувається по всій Європі? – запитав Робертсон під час свого виступу, і додав: – Ми маємо турбуватися про атаки в сірій зоні. Буде запізно, коли згасне світло".

Він запитав аудиторію в ідилічному Вігтауні, на південному заході Шотландії, далеко від війни в Україні: чи мають вони усі ліхтарики з батарейками в кожній кімнаті будинку, чи мають вони свічки.

Поява дронів, яка призвела до закриття аеропортів на європейському континенті та вильоту літаків НАТО, викрила неготовність Європи після десятиліть стратегічного затишшя та поставила під сумнів, чи зможуть уряди, ослаблені популістським бурхливим рухом, знайти політичну волю для переозброєння.

І ніколи раніше не було такої невизначеності щодо надійності гарантій безпеки, які США надають партнерам у НАТО. Дональд Трамп до нудоти повторює, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Але нова тривога виникла саме за його каденції. Чи його неоднозначне ставлення до Альянсу, плутанина щодо його червоних ліній та психодрама з лестощами і відмовою щодо Путіна не відкрили шлях до небезпечного російського авантюризму?

Зростання напруженості в Атлантичному океані майже не вплинуло на токсичну політичну бульбашку Америки. Воно було значною мірою затьмарене вбивством Чарлі Кірка, розгортанням Трампом військ Національної гвардії в американських містах та закриттям уряду.

Росія досі мудро не випробовувала безпеку США. Але міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський навів аналогію для американських глядачів.

"Кожна суверенна країна має право боротися з порушниками, – сказав він Фаріду Закарії з CNN. – Ви ж не терпіли б кубинські МіГи над Флоридою".

Польща була шокована, коли минулого місяця кілька російських дронів вторглися в її повітряний простір. Американські військові не були впевнені, чи було це навмисним. Але це не мало значення, оскільки це було одне з найгірших вторгнень на територію НАТО за всю історію.

Думки про просту помилку були спростовані подальшими подіями. Міжнародний аеропорт Копенгагена довелося закрити двічі за тиждень після спостереження таємничих безпілотників, підозрюючи Росію. Данія є одним з основних союзників України. Польоти в аеропорту Осло в Норвегії були тимчасово припинені минулого місяця і знову цього тижня після спостереження безпілотників. Аеропорт Мюнхена закрили двічі минулого тижня з тієї ж причини. 19 вересня літаки НАТО перехопили три російські літаки, які порушили повітряний простір Естонії, члена альянсу.

Зростає занепокоєння з приводу російського "тіньового флоту" старих танкерів та інших суден, які використовуються для ухилення від санкцій, введених через війну в Україні. Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомив цього року, що флот використовувався для підводних атак на кабельну інфраструктуру, а також для саботажу та підривної діяльності.

Росія висміяла занепокоєння європейських членів НАТО як параною, що є приводом для військового нарощування, яке, на її думку, загрожує Москві. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив у понеділок, що походження дронів невідоме, але він сподівається, що ці вторгнення змусять виборців у Франції та Німеччині повернутися проти своїх лідерів.

"Головне, щоб короткозорі європейці відчули небезпеку війни на власній шкірі. Щоб вони боялися і тремтіли, як німі тварини в стаді, яких ведуть на забій", – сказав той.

Якщо припустити, що всі ці інциденти можна віднести до російської війни в сірій зоні, то яка військова мета Москви, запитує CNN.

"Це дуже схоже на російську справу. І у них є багато причин, щоб це робити, – сказала Кірстен Фонтенроуз, президент Red Six Solutions, яка надає затверджену урядом США технічну експертизу з боротьби з дронами. – Ви перевіряєте межі відданості країн НАТО одна одній. У нас є така аналогія про варіння жаби в каструлі, де жаба не вистрибує, щоб врятуватися, тому що вода кипить так повільно, що вона не розуміє, що її варять. Це як Росія, яка повільно збільшує тиск на країни НАТО. Як далеко вона може зайти?"

На думку старшої наукової співробітниці Німецького фонду Маршалла в США Крістін Берзіни, Росія також веде геополітичну гру, перевіряючи наскільки захищена Європа.

Путін давно намагається розірвати зв'язки між членами НАТО в Європі та між США і рештою НАТО. Це особливо проявилося під час війни в Україні, коли члени альянсу, які перебувають найдалі від зони бойових дій, здаються менш загроженими, ніж ті, хто перебуває на колишніх лініях фронту холодної війни в Східній Європі.

Ще однією потенційною метою війни в сірій зоні для Москви, на яку натякнув Медведєв, є прагнення викликати тривогу серед західних виборців, що може послабити політичну рішучість продовжувати озброювати Україну.

Захід відреагував на сигнал тривоги Росії, посиливши протиповітряну оборону вздовж свого східного флангу. Британія і Франція надіслали винищувачі. Польща застосувала Статтю 4 НАТО, щоб скликати обговорення щодо подальших дій. Провідні європейські лідери говорили про створення "стіни дронів" проти російських безпілотних літальних апаратів. І в разючій викривленій динаміці воєнного часу Україна, яка зараз має найбільш бойовий досвід в Європі, відправила персонал для навчання деяких країн НАТО російським тактикам і можливостям. У ширшому сенсі, держави-члени подарували Трампу перемогу на цьогорічному саміті НАТО, пообіцявши збільшити видатки на оборону до 3,5% ВВП.

Але чи дійсно все це необхідно? Кілька дронів, що вторглися в повітряний простір НАТО, нікого не вбили. Можливо, краще проявити поблажливість, оскільки надмірна реакція НАТО, наприклад, якщо одна з країн-членів збила б російський літак, може спричинити ескалацію конфлікту, якої НАТО намагається уникнути протягом усієї війни в Україні. Однак, підкреслює CNN, така точка зору недооцінює той факт, що найсерйозніша загроза походить не від флотів дронів, а від гібридної, кібернетичної та таємної війни, яка також включає активні саботажні операції Росії по всій Європі.

Іншою проблемою є реакція США, яка, безсумнівно, була б набагато рішучішою за будь-якого сучасного президента, крім Трампа. Він розмірковував, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою. Але минулого місяця в ООН він запропонував країнам НАТО збивати російські літаки, залежно від обставин.

Тому європейські лідери НАТО намагаються розібратися, як саме президент очікує від них реагувати і наскільки США готові допомогти. Трамп любить зберігати невизначеність як інструмент державного управління, але в цьому контексті двозначність може бути небезпечною, особливо якщо вона спонукає Росію до посилення провокацій на основі неправильного тлумачення американської амбівалентності щодо союзників.

Невизначеність Європи також є питанням. Стурбовані російським експансіонізмом і політикою Трампа "Америка понад усе", європейські лідери-центристи пообіцяли активізувати переозброєння і докласти більше зусиль для захисту своїх кордонів. Але політична криза у Франції, політична облога, що спіткала лейбористський уряд Великої Британії, та політичні виклики, що стоять перед Мерцом, ускладнять збір коштів з економік, обтяжених боргами, та вимагання непопулярних жертв від виборців, які вважали безпеку США самозрозумілою.

Раптова ескалація за участю Росії може бути єдиним фактором, який похитне самозаспокоєння, вважає Берзіна: "Це дуже лякає, тому що ознаки були достатньо очевидними, війна в Україні затягнулася надовго, а Росія за останні три з половиною роки навчилася занадто багато, щоб Європа була настільки непідготовленою, як зараз".

Короткострокова готовність – це одне. Справжня безпека буде гарантована лише тоді, коли західні суспільства стануть стійкішими до війни в сірій зоні, кібератак та гібридних тактик, які використовують Росія та інші супротивники.

Загрозлива позиція Росії показує, що часу залишається обмаль. Але, можливо, це пішло на користь НАТО.

Провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів

фото: gettyimages

Компанія Thales Belgium повідомляє, що її завод, який виробляє 70-міліметрові ракети, обсідають дрони, пише Politico.

Одна з найбільших європейських компаній з виробництва засобів протиповітряної оборони попереджає, що над її секретними заводами літає все більше безпілотників, і вимагає чітких правил щодо їхнього блокування або збивання.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", – сказав директор Thales Belgium у Бельгії Ален Кеврін.

Він наголосив на спостереженнях над об'єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєжа, єдиним бельгійським об'єктом, де вона має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для своїх 70-міліметрових ракет.

Його коментарі з'явилися на тлі збільшення кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, зокрема в Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії протягом останнього місяця. Деякі з них, наприклад військові дрони, що пролітають над Польщею та Румунією, були російського походження, тоді як походження інших було важче визначити.

У відповідь на це Копенгаген минулого тижня тимчасово заборонив польоти дронів, а НАТО запустило нову програму Eastern Sentry, щоб усунути критичні прогалини в системі протиповітряної оборони альянсу.

Французька транснаціональна компанія доклала "величезних зусиль", щоб встановити системи виявлення на всіх своїх об'єктах, пояснив Кеврін. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для управління дронами, і збивати їх. Але проблема в тому, що "нам це заборонено – з юридичної точки зору", зазначив керівник. Одне з побоювань щодо збивання дронів полягає в тому, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Зараз такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити "правильний порядок дій" у разі виявлення дронів, вважає Кеврін, включаючи те, де закінчуються повноваження поліції і починаються повноваження компаній.

За словами директора, компанія Thales Belgium спостерігає "неймовірний" попит на свої ракети, оскільки НАТО намагається забезпечити безпеку свого повітряного простору. Більша частина її поточного виробництва йде в Україну.

Ракети, виготовлені на заводах у Герсталі та Евегні-Форті, можуть використовуватися проти дронів, причому версія з лазерним наведенням призначена для великих безпілотних літальних апаратів, що літають на великій висоті, таких як іранські Shahed, а їхні некеровані побратими під час детонації випускають тисячі сталевих куль, щоб знищити рої менших дронів, що літають на низькій висоті.

Як зазначає Кеврін, з моменту вторгнення в Польщу компанія отримала десятки запитів на свої розробки, оскільки її ракети з дальністю дії 8 кілометрів відповідають стандартам НАТО і можуть бути інтегровані в існуючі системи озброєння.

Проте, за словами Кевріна, щоб задовольнити цей попит, ЄС повинен допомогти галузі подолати ще одну перешкоду: створити орган для організації транскордонних проєктів і закупівель як для компаній, так і для урядів.