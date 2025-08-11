Європа побоюється, що Путін отримає все, чого хоче в Україні, а Китай спостерігає за ситуацією напередодні переговорів. Акценти світових ЗМІ 11 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 серпня.

Європа побоюється, що Путін отримає все, чого хоче в Україні

фото: gettyimages

Вже не вперше європейські столиці охоплені побоюваннями, що Путін хірургічно розділить трансатлантичний альянс, а також отримає все, чого хоче в Україні, пише CNN.

Напередодні раптово оголошеного саміту в Алясці в п'ятницю між Путіним і президентом США Дональдом Трампом один європейський дипломат, який відмовився називати своє ім'я, оскільки не мав повноважень висловлюватися офіційно, сказав CNN: "Ми ризикуємо стати приміткою в історії".

Частково європейські побоювання пов'язані з тим, що мало відомо про те, що Кремль запропонував для припинення бойових дій в Україні. Путін не надав жодних деталей. Американський посланець Стів Віткофф не сказав нічого після зустрічі з російським лідером минулої середи.

"Це дуже складно. Ми отримаємо щось назад, щось буде змінено. Буде обмін територіями на користь обох сторін", – сказав Трамп після від'їзду Віткоффа з Москви.

Європейці побоюються, що "на користь обох сторін" – це дуже малоймовірний результат. Немає жодних ознак того, що Путін хоч на йоту змінив свої максималістські вимоги – ані щодо території, ані щодо того, що Україна залишиться для Росії мішенню для ударів без будь-яких гарантій безпеки та з обмеженнями розміру і можливостей своїх збройних сил.

"У Парижі, Берліні чи Лондоні не бачать того, що захоплення чужої території має значення для цієї адміністрації США, і (європейці) вважають це глибоко тривожним", – сказав дипломат.

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та ЄС відчули необхідність висловити у спільній заяві в суботу. Їх підтримали Польща та Фінляндія.

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – заявляють в ЄС.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), адміністрація Трампа з 6 серпня чотири рази по-різному коментувала повідомлення про вимоги Путіна щодо припинення вогню в Україні. Усі версії мають одну спільну рису: Путін вимагатиме від українських військ вивести свої сили з усіх районів Донецької області, які вони ще утримують. Це включатиме такі великі міста, як Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

"Поступка на таку вимогу змусить Україну відмовитися від "фортечного поясу", головної укріпленої лінії оборони в Донецькій області з 2014 року", – відзначають в ISW і додають, що це наражає Україну на подальшу агресію в майбутньому.

Мік Райан, який стежить за конфліктом в Україні у своєму блозі Futura Doctrina, заявив у неділю, що "Україна, як ніхто інший, розуміє, що віддані території будуть використані як плацдарм для майбутньої російської агресії".

І тут CNN зауважує, що паралелі з Мюнхенською угодою між британським прем'єр-міністром Невіллом Чемберленом і Адольфом Гітлером у 1938 році вражають. Навіть після вторгнення нацистів до Чехословаччини Чемберлен заявив, що Гітлер запевнив його: "Це остання територіальна вимога, яку я маю висунути в Європі".

Невідомо також, пише видання, чи буде Путін наполягати на вимозі передати Росії контроль над двома іншими українськими регіонами – Херсонською та Запорізькою областями, головні міста яких залишаються під контролем України. Або чи погодиться він на замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту в цих регіонах, частина якої проходить через відкриту місцевість і буде важко контролювати. Також незрозуміло, чи вимагатиме Путін від України визнання суверенітету Москви над Кримом, і якщо так, то що він може запропонувати натомість. Зеленський вже зазначив, що Конституція України забороняє відмову від будь-якої частини території. Також залишається питання щодо послідовності подій, оскільки європейці вважають припинення вогню передумовою для будь-яких переговорів про територію.

Ще одна невідома: чи погодиться Кремль на створення європейських "миротворчих сил", які гарантуватимуть припинення вогню. Наразі все вказує на те, що він не дозволить жодному члену НАТО брати участь у таких силах.

Європейські лідери заявили в суботу, що необхідні "міцні та надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність". Але досвід показує, що європейці, попри всі свої зусилля, щоб потішити та заспокоїти Трампа, можуть просто марнувати час.

"З моменту його інавгурації в січні європейці купили безлімітні квитки на американські гірки Трампа. Вони залізли на них, пристебнулися ременями і регулярно кричали від страху, але не змогли зійти", – сказала Рим Момтаз з вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

Вони платять ціну за те, що не розробили стратегічну ідентичність, незалежну від американського впливу, як до цього вже вісім років закликає французький президент Еммануель Макрон. Як би європейці не хотіли підтримати та захистити Україну, вони змушені обмежуватися закликами й здогадками про те, що може бути вирішено за їхньої відсутності.

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила в неділю, що "будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи".

Китай спостерігає за ситуацією напередодні переговорів

фото: Getty Images

Китай спостерігає за тим, як президент Дональд Трамп наполягає на дипломатичному вирішенні війни Путіна в Україні, заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє Politico і ставить запитання: що поставлено на карту?

"Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, Тайвань буде втрачено", – заявив Грем.

Останній хід Трампа, спрямований на закінчення війни, який він зробив через понад пів року після початку свого нового терміну, передбачає зустріч з Путіним в Алясці в п'ятницю. Це буде перший візит російського президента до США за майже десять років.

Це відбувається після того, як минулого тижня Путін представив спеціальному посланцю Стіву Віткоффу пропозицію про припинення вогню, а Трамп у п'ятницю запропонував "обмін територіями на користь обох сторін" в рамках мирних переговорів.

"Як би виглядала хороша угода? Забезпечити, щоб 2022 рік не повторився, – сказав він, маючи на увазі початок поточної війни. – За правління Байдена і Обами Росія вторглася. Моя мета, і я думаю, що це також мета президента Трампа, – покласти цьому край назавжди. Як це може виглядати? Будуть деякі обміни територіями, але тільки після того, як Україна отримає гарантії безпеки, що Росія не повторить цього знову".

Китай, який є основним покупцем російської нафти, турбує президента, сказав Грем, лише через кілька днів після того, як Білий дім оголосив, що мита на нафту з Росії для власного споживання будуть підвищені до 50%.