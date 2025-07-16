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Огляд

Європа знайшла обхідний шлях, аби змусити Трампа допомогти Україні, однак "диявол криється в деталях". Акценти світових ЗМІ 16 липня

Володимир Федорович
16 липня, 2025 середа
13:40
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – сумніви щодо того, наскільки ефективною та корисною буде допомога США Україні та те, яким чином Європі вдалось схилити Дональда Трампа проти РФ

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 липня. 

Європейські лідери схилили Трампа на бік України без прямої конфронтації з Путіним

Як пише видання Politico, врешті лідери європейських країн навчилися співпрацювати з Трампом, замість того, аби хотіти нового президента США. 

"Немає кращого доказу цього, ніж бурхлива реакція на заяву президента Дональда Трампа про те, що США опосередковано надаватимуть зброю Україні, дозволяючи європейським країнам купувати її самостійно, а НАТО координуватиме поставки", – йдеться у матеріалі. 

Як аргумент цього, там приводять засвоєне Генсеком НАТО Марком Рютте перше правило поведінки – хвалити людину. Також у матеріалі пояснюю, що лідери Європи вже зрозуміли двоякість президента США щодо озброєння України, а тому почали діяти швидко. Зокрема очільники Німеччини наполягали на укладенні угоди, розглядаючи те, що Трамп виголошував своє розчарування політикою Путіна, як вікно можливостей, що відкривається. 

Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

фото: gettyimages

 

Для прикладу, Мерц заявив, що за останні дні кілька разів спілкувався з Трампом і запевнив його, що Німеччина "відіграватиме вирішальну роль" у зусиллях щодо постачання Києву американської зброї.

"Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захистити себе від російської бомбардувальної кампанії терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті, ми показуємо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами по безпековій політиці", – зазначив канцлер Німеччини.

Проте у виданні, здається іронічно, вказують, що це не спільний рух в одному напрямку, а Європа тягне Трампа за собою. 

Україна святкує надання Трампом зброї, але "диявол ховається в деталях"

Безумовна тема тижня – Трамп нарешті погодився опосередковано надавати Україні зброю від імені своєї адміністрації. Однак у Reuters критично аналізують цей момент, шукаючи підводні камені у схемі, за якою Білий дім підтримуватиме Україну. 

У матеріалі вказують, що президент Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб сподобатися Україні: попросити європейських союзників пожертвувати свою зброю і продати їм американську заміну.

"Тепер настає найскладніша частина – домовленість про те, хто насправді відмовиться від цінних систем, включно з ракетними батареями Patriot, яких так відчайдушно прагне Київ", – наголошують оглядачі Reuters. 
Також пояснили, що дорогі системи Patriot, які мають високий попит серед союзників США, довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет, націлених на українські міста. Ба більше, джерело видання, знайоме з цим питанням, повідомило, що США також висловили готовність у рамках запропонованої домовленості з європейськими союзниками надіслати додаткове наступальне озброєння. І це при тому, що Трамп заявив, що Україні слід утриматися від нападу на Москву.

ЗРК Patriot

фото: Getty Images

Однак ключове у цьому – хто і коли пожертвує батареї для "Патріотів"

За попередніми домовленостями в Овальному кабінеті з Трампом у понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, які готові взяти участь у програмі закупівлі зброї. Проте високопоставлені джерела в посольствах двох з цих країн в США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план, коли він був оголошений. І у медіа припускають, що навіть близькі союзники США дізналися про цю пропозицію в режимі реального часу.

"У мене є чітке відчуття, що ніхто не був проінформований про точні деталі заздалегідь, і я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", – сказав один з європейських послів.

Однак, що найцікавіше, у виданні приводять коментарі двох американських чиновників, які наголосили, що теперішня допомога та подальші погрози санкціями за 50 днів – лише початок. Співрозмовники зауважили, що наразі у Білому домі починається справжня робота, адже Трамп, здається, остаточно зрозумів, що амбіції диктатора Путіна не закінчаться на Криму та чотирьох східних областях України, а економічні обмеження РФ зможе витримати. 

Теги:
Статті
Новини
Україна
ППО
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
допомога США Україні
Росія - США
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
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