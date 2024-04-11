Франція продовжує купувати російський газ, а російські заводи поспішають придбати засоби захисту від безпілотників у місцевих постачальників. Акценти світових ЗМІ 11 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 квітня.

Очікується, що Росія матиме перевагу 10 до 1 за артилерійськими снарядами "протягом тижнів", якщо США не нададуть Україні допомогу

Фото: Валентин Огіренко/Reuters

The Washington Post опублікували статтю під заголовком "Генерал застерігає Палату щодо України: програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь".

Журналісти пишуть, що голова Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, даючи свідчення в Комітеті Палати представників у справах збройних сил, попередив законодавців у середу, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і очікується, що Росія матиме перевагу 10-1 за артилерійськими снарядами протягом тижнів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку для уряду в Києві.

Така оцінка була зроблена після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився провести голосування щодо пакета витрат на національну безпеку, який включає близько 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю та додаткові гроші на тихоокеанські ініціативи та інші пріоритети.

Каволі попередив Конгрес, що він повинен продовжувати надавати більше допомоги Україні, якщо він хоче зупинити просування російських військ на фронті. Інші заявили, що передбачають "низку похмурих можливостей", якщо допомога не буде схвалена, включаючи ймовірність масових жертв серед українського населення в кращому випадку і розвалу української лінії фронту в гіршому.

Селеста Волландер, високопоставлений чиновник Пентагону, виступила разом з Каволі під час слухань і заявила, що мета адміністрації Байдена – завдати стратегічної поразки російському президенту Володимиру Путіну, залишається. Китай, за її словами, стежить за тим, як Сполучені Штати поводяться, виконуючи свої зобов'язання перед союзниками та партнерами.

У середу законодавці розійшлися в думках щодо додаткового фінансування для України, хоча очікується, що цей захід буде прийнятий Палатою представників із деякими голосами республіканців, якщо він буде винесений на голосування.