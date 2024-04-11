Франція продовжує купувати російський газ, а російські заводи поспішають придбати засоби захисту від безпілотників у місцевих постачальників. Акценти світових ЗМІ 11 квітня
У фокусі міжнародних видань зростання поставок російського зрідженого природного газу до Франції, збільшення у Росії попиту на приватні системи відбиття безпілотників та розмови про те, що буде з Україною, якщо у США не схвалять пакет допомоги
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 квітня.
Очікується, що Росія матиме перевагу 10 до 1 за артилерійськими снарядами "протягом тижнів", якщо США не нададуть Україні допомогу
Фото: Валентин Огіренко/ReutersThe Washington Post опублікували статтю під заголовком "Генерал застерігає Палату щодо України: програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь".
Журналісти пишуть, що голова Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, даючи свідчення в Комітеті Палати представників у справах збройних сил, попередив законодавців у середу, що війна в Україні досягла вирішального моменту, і очікується, що Росія матиме перевагу 10-1 за артилерійськими снарядами протягом тижнів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку для уряду в Києві.
Така оцінка була зроблена після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився провести голосування щодо пакета витрат на національну безпеку, який включає близько 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю та додаткові гроші на тихоокеанські ініціативи та інші пріоритети.
Каволі попередив Конгрес, що він повинен продовжувати надавати більше допомоги Україні, якщо він хоче зупинити просування російських військ на фронті. Інші заявили, що передбачають "низку похмурих можливостей", якщо допомога не буде схвалена, включаючи ймовірність масових жертв серед українського населення в кращому випадку і розвалу української лінії фронту в гіршому.
Селеста Волландер, високопоставлений чиновник Пентагону, виступила разом з Каволі під час слухань і заявила, що мета адміністрації Байдена – завдати стратегічної поразки російському президенту Володимиру Путіну, залишається. Китай, за її словами, стежить за тим, як Сполучені Штати поводяться, виконуючи свої зобов'язання перед союзниками та партнерами.
У середу законодавці розійшлися в думках щодо додаткового фінансування для України, хоча очікується, що цей захід буде прийнятий Палатою представників із деякими голосами республіканців, якщо він буде винесений на голосування.
Представник Корі Міллс сказав, що хоча НАТО було створено, щоб зупинити російський експансіонізм, Німеччина, Франція та інші в Європі не сплатили свої "внески", виконавши зобов’язання перед НАТО витрачати 2 відсотки власного внутрішнього валового доходу. Тим часом Україна не представила плану, як вона виграє війну, сказав він.
Конгресмен Майкл Вальц також закликав до постійного дефіциту витрат союзників по НАТО на власну оборону. За його словами, "жалюгідно", що лише 11 із 30 членів НАТО виконали свої зобов’язання витратити 2 відсотки.
Своєю чергою депутатка Елісса Слоткін зі штату Мічиган сказала, що Джонсон має зробити вибір, і вона визнає, що це може коштувати йому посади спікера. Вона зазначила, що в Палаті представників є петиція, яка дозволить прийняти пакет допомоги за підтримки лише кількох республіканців.
Дані тендерів у Росії показують, що попит на оборонні системи зріс у чотири рази
Фото: Наслідки атаки підприємств у Татарстані 2 квітня/BazaУ Bloomerg вийшов текст про те, що росіяни почали купувати засоби захисту від безпілотників у місцевих постачальників. Причиною цього стало посилення атак українських безпілотників по заводах і фабриках.
Так інформація з тендерів показує, що за останній рік попит на приватні системи відбиття безпілотних літальних апаратів або БПЛА зріс у чотири рази.
Захист України від вторгнення Росії увійшов у нову фазу, коли Київ все частіше використовує власну технологію безпілотників проти деяких найважливіших виробників країни. Найбільше постраждали російські нафтопереробні заводи, оскільки Україна намагається скоротити постачання палива збройним силам Кремля та надходження нафтодоларів до російської скарбниці.
Війна все більше перекидається на територію Росії, а тому приватні компанії підживлюють попит на спеціальні системи радіоелектронної боротьби. За даними місцевої електронної платформи закупівель Tenderpro, яку використовують понад 300 000 російських компаній, близько третини всіх тендерів на системи протидії БПЛА було проведено нафтогазовими підприємствами. На промислові та гірничодобувні підприємства припадає 28% і 10% випадків відповідно.
За підрахунками Bloomberg, заснованими на даних доступних порталів державних закупівель, державні компанії та державні установи витратили щонайменше 1,7 мільярда рублів (18,4 мільйона доларів) на електронну безпеку минулого року. Більша частина цих витрат була спрямована на захист комунальних послуг та енергетичної інфраструктури, включаючи атомну електростанцію за 200 кілометрів (124 милі) від кордону з Україною.
За даними "Тендерпро", найбільша одинична закупівля обладнання для боротьби з дронами склала 45 мільйонів рублів, при цьому 36% компаній купують дорогі стаціонарні та мобільні системи вартістю понад 1 мільйон рублів ($10 845).
Крім дорогої електроніки, компанії також були змушені інвестувати в будівництво фізичних бар'єрів, зміцнення існуючих структур і страхування себе від пошкоджень. За словами комерційного директора московської платформи Олени Астаф'євої, у Tenderpro втричі зріс інтерес до страхування від пошкоджень дронів.
Поки Макрон називає себе захисником України, Франція заплатила Росії цього року понад 600 млн євро за газ
Фото: president.gov.uaЖурналісти POLITICO опублікували статтю під назвою "Франція веде жорсткі розмови щодо України, поглинаючи більше російського газу". У виданні пишуть, що Франція тихо нарощує виплати Росії за газ саме тоді, коли президент Еммануель Макрон голосно позиціонує себе як одного з найбільших захисників України.
За даними, проаналізованим аналітичним центром Центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС, порівняно з минулим роком. Париж заплатив Кремлю понад 600 мільйонів євро за постачання газу з початку року, що призвело до закликів до Франції обмежити зростання закупівель.
Франція наполягає на тому, що її купівля газу необхідна для забезпечення надходження газу домогосподарствам по всій Європі та на тому, що вона укладена в довгостроковій угоді з Росією, від якої юридично важко відмовитися. Але критики сказали, що Париж міг би зробити більше, щоб скоротити закупівлі блоку, стверджуючи, що його бездіяльність частково зумовлена опором з боку національної енергетичної компанії TotalEnergies Франції.
Щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський зріджений природний газ. Але Париж очолив блок як за абсолютними обсягами імпорту у 2024 році — загалом 1,5 мільйона тонн — так і за збільшенням закупівель порівняно з тим же періодом минулого року.
Представник міністерства економіки Франції сказав POLITICO, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які значно порушили нормальні потоки минулого року.
Париж також "регулярно обговорює" зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС, зокрема що "високий рівень" газу проходить через Францію та допомагає постачати інші країни, такі як Італія.
Французький енергетичний гігант TotalEnergies володіє 20-відсотковою акцією в проєкті Ямал, який управляє заводом зрідження в північно-західному Сибіру, контрольною часткою якого володіє російська приватна енергетична компанія Новатек. Згідно з довгостроковим контрактом, французька фірма змушена продовжувати купувати щонайменше 4 мільйони тонн СПГ з заводу щороку до 2032 року.
Генеральний директор фірми Патрік Пуйанне публічно назвав заборону ЄС на заборону російського зрідженого газу "нерозумною" до 2025 або 2026 років, коли нові проєкти СПГ з’являться в Інтернеті по всьому світу, включаючи США.
Розплутування довгострокових контрактів з російськими фірмами є ще одним заплутаним питанням для ЄС.
Даг Вуд, який очолює газовий комітет лобі Європейської федерації енерготрейдерів, каже, що такі угоди часто змушують енергетичні компанії платити за фіксовану кількість газу, навіть якщо вони все одно припиняють купувати фізичні вантажі з Росії.
Уряди ЄС можуть запровадити обмеження ціни на імпорт російського зрідженого газу, йдеться у звіті CREA. Ліміт ціни в ЄС, встановлений на рівні 17 євро за мегават-годину, може скоротити доходи Москви від газу приблизно на третину, виходячи з даних минулого року, показує аналіз.
Однак принципово будь-яке рішення вимагатиме спільних дій — принаймні з боку найбільших країн-імпортерів ЄС — щоб потоки російського газу не просто перенаправлялися.
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